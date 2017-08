Escolas do Amazonas irão emitir RG para estudantes

A medida é fruto de um Termo de Cooperação Técnica entre o FPS e a Polícia Civil – fotos: William Rezende/Secom

Alunos com idade a partir de 12 anos das escolas estaduais do Amazonas terão a carteira de identidade ou Registro Geral (RG) emitidos pelo governo do Estado nas unidades de ensino. A medida é fruto de um Termo de Cooperação Técnica entre o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e a Polícia Civil do Amazonas. A estimativa inicial do projeto é de que, ao menos, 100 mil alunos sejam beneficiados.

O acordo conta com recursos do FPS e a execução do projeto será feita pelo Departamento de Polícia Técnica Científica (DPTC), da Polícia Civil, em parceria com a Ouvidoria Geral do Sistema de Segurança Pública. A ideia é que esse serviço seja oferecido permanentemente junto às escolas públicas. Prefeituras municipais também poderão aderir ao projeto.

“A identidade é um instrumento importante para conseguir acessar uma infinidade de serviços e benefícios sociais. É gratuito, mas hoje, os pais precisam faltar um dia de trabalho para poder resolver a questão. Com o projeto, a gente faz com que nas próprias escolas, as crianças sejam documentadas, facilitando para os pais e reduzindo a demanda nos postos do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC)”, defendeu a presidente do FPS, Socorro Siqueira.

O projeto que prevê a emissão do documento de identidade para as crianças a partir de um mês de idade deve chegar ainda aos abrigos e orfanatos de Manaus e de algumas cidades da região metropolitana em breve.

O diretor geral do DPTC, Jeferson Mendes, informou que a parceria acontecerá em dois momentos com o processo de identificação na capital, onde será montado um núcleo que irá se deslocar até as escolas e abrigos e, em um segundo momento, o projeto vai atender os estudantes da rede estadual de ensino no interior do Estado.

“No interior, para que o atendimento seja feito, vamos utilizar uma parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), por meio do Centro de Mídias. Com esse recurso, vamos treinar um funcionário de cada escola para que ele tenha acesso ao sistema de identificação e fique responsável por fazer a emissão das cédulas de identidade. Esse funcionário receberá todo o suporte do DPTC”, explicou o diretor.

