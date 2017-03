Escolas de Samba de Manaus abandonam Ceesma e criam nova entidade

As escolas de samba dos grupos especial e de acesso de Manaus, Mocidade Independente de Aparecida, Unidos do Alvorada, Sem Compromisso, Balaku Blaku, Andanças de Ciganos e Vila da Barra se desfiliaram da Comissão Executiva das Escolas de Samba de Manaus (Ceesma) e decidiram constituir uma nova liga. A decisão, segundo os presidentes das agremiações, foi tomada devido a várias irregularidades, incluído uma suposta manobra na escolha dos jurados que teria influenciado nas notas baixas dadas às escolas.

As escolas se sentiram prejudicadas com as notas dadas por alguns jurados no último desfile. A partir de agora, o grupo irá criar uma nova comissão, denominada Liga Independente das Escolas de Samba do Amazonas (Liesa-AM), que atuará em paralelo com a Ceesma.

O documento pedindo o desligamento foi assinado pelos presidentes das seis escolas, na última sexta-feira (17), e entregue à presidência da Ceesma nesta quarta-feira (22). Conforme o presidente da Aparecida, Saulo Borges, que também entregou o cargo de vice-presidente da Ceesma, a decisão ocorreu após várias reuniões com os representantes das escolas.

“Não concordamos com o resultado do último Carnaval. Não estou questionando o título que a Reino Unido ganhou, ela tinha capacidade sim de ser a campeã. Estou questionando as notas que a Aparecida e as outras escolas receberam. A nossa saída é para construir um novo momento para o Carnaval de Manaus, um momento de moralização”, contou Saulo Borges.

Outra reclamação feita pelos presidentes das escolas de samba é sobre a falta de divulgação do Carnaval por parte da Ceesma. Saulo Borges informou que antes do Carnaval de 2017, ele chegou a sugerir ao presidente da comissão, Jairo de Paula Beira Mar, uma reunião para que fosse decidido uma nova eleição. O objetivo era escolher novos representantes, que não fossem ligados às presidências das agremiações.

“Antes do Carnaval, tentamos nos reunir com a Ceesma para que tivesse uma eleição. Assim que assumimos, nós mudamos o regulamento e nesse novo regulamento diz que nenhum representante das escolas pode ser presidente da Ceesma, mas ele não aceitou. Então, eu acredito que faltou mais transparência no Carnaval. Tudo isso influenciou a nossa saída. Agora vamos fundar uma nova liga, a Liesa-AM. Essa nova comissão tem como objetivo melhorar e divulgar o Carnaval de Manaus”, disse Borges.

A ideia da nova comissão é buscar pessoas que se identificam com o Carnaval de Manaus. Uma equipe formada por advogados, especialistas na área de eventos, entre outros profissionais. “Vai haver primeiro a indicação dos nomes e depois vamos votar para escolher o presidente e o vice-presidente. Isso para garantir que o Carnaval seja tratado com seriedade”, finalizou.

O presidente da Unidos do Alvorada que ficou em 5º lugar, preferiu não falar muito sobre o assunto. Por telefone, ele disse apenas que não concorda com as notas dos jurados neste ano.

O presidente da Sem compromisso, Getúlio Rodrigues Lobo, também disse que ficou insatisfeito com as notas e que se sentiu prejudicado.

“Precisamos mudar toda essa estrutura. Não é justo ter um grande trabalho e no final você receber uma nota abaixo das possibilidades. Não é uma briga interna, estou falando de transparência, coisa que aqui não teve. Também precisamos que o nosso Carnaval seja mais divulgado. Temos um sambódromo lindo, as nossas quadras estão maravilhosas, mas não temos divulgação. Por todos esses motivos é que resolvemos sair da Ceesma”, falou.

“A gente não tinha voz na Ceesma. Então, entramos em um consenso e resolvemos criar uma nova comissão. A parte mais importante é que o presidente e o vice-presidente não serão os presidentes das escolas, para não haver conflito de interesses. Precisamos ter transparência no julgamento e nas apurações, para que não tenha manipulação do resultado. A Reino Unido mereceu ganhar, mas os outros resultados não foram justos. Aparecida, a Vitória Regia e a Grande Família tiveram notas muito inferiores”, falou o presidente da Andanças de Ciganos, Vilson Benayon Filho.

Associações

Em duas décadas do Carnaval de Manaus, duas associações foram instituídas e uma foi extinta. A Liesa-AM será a terceira criada. Em 1991, foi fundada a Associação do Grupo Especial das Escolas de Samba de Manaus (Ageesma) pelos representantes de quatro grandes escolas da cidade, Getúlio Lobo (Sem Compromisso), Dauro Brag (Vitória Régia), Bosco Saraiva (Reino Unido) e Omar Aziz (Aparecida), mas ela foi extinta em 2014. Logo após o desfile daquele ano, a Ceesma foi fundada.

Segundo o presidente da Aparecida, a Ceesma só será extinta se caso as escolas Reino Unido, Vitória Régia e a Grande Família, que ainda fazem parte da comissão, também se desfiliarem e migrarem para Liesa-AM. A reportagem entrou em contato com o presidente das Ceesma, Jairo de Paula, mas as ligações não foram atendidas.

Mara Magalhães

EM TEMPO