Escolas de Manaus apressam o passo para o Carnaval deste ano

As escolas de samba de Manaus têm até o dia 8 de fevereiro para apresentarem suas propostas à Manauscult e, consequentemente, terem direito aos recursos que serão destinados pela Prefeitura de Manaus para o Carnaval deste ano, um total de R$ 1,5 milhão. O edital foi aberto, no último dia 9, e a concessão prevê apoio para até 26 escolas de samba dos grupos Especial, “A”, “B” e “C”.

Os valores serão divididos entre as quatro categorias, por agremiação. Já o governo do Amazonas ainda não sinalizou se irá ou não apoiar a festa deste ano.Os presidentes das escolas de samba do Grupo Especial afirmam que, em 2017, terão de trabalhar com “superação e limitação”, para colocar as agremiações na avenida, por conta da redução de mais de 50% do patrocínio. Mas, a garra para manter a qualidade e o brilho da apresentação é sempre a mesma. É o exemplo da escola de samba “A Grande Família”, da Zona Leste, que teve de fazer alguns acertos financeiros com artistas plásticos que compõem o setor de produção. A aposta da equipe para este ano é a reciclagem dos materiais.

“A previsão é que nossa equipe entre logo no barracão para iniciarmos as confecções das alegorias. Primeiro, iremos avaliar o que pode ser reaproveitado das estruturas metálicas do ano passado, que estão praticamente intactas, para criarmos os carros deste ano. Trabalhamos com essa questão de reciclagem”, disse o presidente da agremiação, Almir Inácio.

A preocupação do dirigente é a mesma das outras agremiações, em relação ao apoio do Estado. o dirigente, o secretário de Cultura do Amazonas, Robério Braga, teria informado que apoiaria apenas com a disponibilização do espaço para a realização do desfile.

“Este ano, talvez seja o mais difícil para todas as escolas de samba de Manaus. Uma agremiação que investia, em média, R$ 1 milhão no desfile, hoje vai trabalhar com o recurso oficial de, no máximo, R$ 180 mil. Além disso, corremos o risco de não ter o apoio com verbas do governo”, lamentou.

O mesmo tormento é vivido pela escola de samba da Praça 14 de Janeiro, Vitória Régia. O presidente, Didi Redman, comentou que em termos de ajuda financeira, a agremiação não tem nada. Para amenizar essa situação, a direção tem procurado investidores e votos de confiança.

“Nós trabalhamos a questão da documentação para conseguirmos o recurso da prefeitura. Além de ainda estarmos sem quadra, estamos sem ajuda financeira. Existe um receio das escolas, porque o Estado ainda não sinalizou se vai dar ou não apoio ao Carnaval este ano e isso gera desconfiança dos comerciantes que fornecem material para nós. Estamos pegando cartas de crédito para fazer o Carnaval”, disse.

A Reino Unido da Liberdade ressaltou que os recursos oficiais não fazem o Carnaval, mas é importante, porque avaliza o trabalho das escolas, gerando a credibilidade para que o comércio libere materiais das confecções de fantasias e alegorias.

“Quando o município e o Estado declaram apoio às escolas, as portas se abrem, os fornecedores vendem e surgem patrocinadores. Isso faz com que aconteça uma certa movimentação. Quando isso não acontece, parece que não tem Carnaval, as pessoas ficam com o pé atrás”, explicou o presidente da escola, Jairo Beiramar.

Jairo relatou que a Reino Unido trabalha apenas com doações vindas de amigos e simpatizantes, e com os lucros obtidos nos ensaios. Ele ressalta que, sem o apoio dos poderes, o Carnaval fica ameaçado em todos os sentidos.

“Estamos nos virando como podemos. A renda dos ensaios não é suficiente, mas já consegue movimentar algum setor da escola”, disse.

A diretora e gerente do barracão da Reino Unido, Leinira Melo, informou que, assim como nas outras escolas, os trabalhos de confecções de alegorias do Morro da Liberdade estão atrasados. Porém, a direção já iniciou o processo de construção das bases dos carros com recursos próprios. O que deve dar celeridade aos trabalhos, evitando a tradicional correria na semana do desfile para a finalização das alegorias.

“Essa crise econômica impactou muito no nosso Carnaval. Estamos prejudicados com a demora no repasse da verba oficial. No entanto, corremos atrás desses prejuízos e garantimos que a Reino fará um belo desfile, grandioso e emocionante, como a nossa comunidade gosta de ver”.

Já a Aparecida alegou que está um pouco mais confortável, neste momento. A equipe de produção está no barracão, há uma semana, avaliando o que poderá ser usado dos materiais do ano passado para a confecção das alegorias deste ano. A direção afirma que parcerias já fechadas proporcionam para a escola a terceirização de alas, provocando uma instabilidade financeira para a agremiação.

“A verba da prefeitura deve ser repassada até o dia 8 de fevereiro, enquanto isso estamos trabalhando com os lucros das festas que são realizados durante o ano todo, na Aparecida. Estamos tentando também conseguir mais patrocinadores, que sejam amigos, torcedores e empresários. Hoje, algumas alas são confeccionadas com recursos de terceiros”, disse.

Gerson Freitas

EM TEMPO