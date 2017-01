Escolas de idiomas apostam em promoções para atrair alunos

Oferecer isenção da taxa de matrícula, descontos, horários diferenciados e cursos especializados para quem pretende estar preparado para o mercado de trabalho ou para cursos de mestrado é a aposta das escolas de idiomas de Manaus para atrair um maior quantitativo de alunos.

Algumas unidades de ensino oferecem descontos que chegam a 25% em todo o curso. Outro diferencial oferecido pelas escolas é tentar diversificar as propostas ofertadas com horários especiais aos fins de semana.

Para quem pretende aprender um novo idioma ou estar preparado para uma avaliação de proficiência em um curso de mestrado, a unidade de ensino Cultura Inglesa, localizada na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste, oferece o curso ‘Cultura Corporate – Market Leader’, que é divido por módulos e pode ser ofertado durante o fim de semana.

A funcionária da escola de línguas Cultura Inglesa, Fernanda Soprano, 26, explica que o curso ‘Corporate’ é oferecido para quem tem o objetivo de entrar na área de negócios, como empresários e secretárias executivas. Com o curso, o aluno vai conhecer a ferramenta de fácil implementação que irá ajudar a definir o foco do negócio, a estipular metas, e entender os diferentes tipos de clientes e priorizar diferenciais.

“O curso é oferecido para quem está precisando desse conhecimento com uma certa urgência. É um ensino de inglês mais técnico e mais direto, direcionado para a área de negócios”, afirma a funcionária.

A britânica Suzam Clarke, natural de Hastings, em tradução livre ‘O Tribo da Raste’, que é professora do curso ‘Corporate’, explica que o curso tem a parte da habilidade social e de negócios. Desde o início, os alunos passam a aprender como usar o inglês no dia a dia.

Suzam Clarke, que há 34 mora no Brasil, disse, ainda, que o curso é bastante interessante para quem é executivo.

“O curso é oferecido para adultos, para aquelas pessoas que precisam se destacar no mercado de trabalho, uma vez que cada dia a exigência de uma língua estrangeira no currículo passa a ser fundamental para conseguir um bom emprego”, destaca a professora.

O pagamento do curso ‘Corporate’ é oferecido de forma modular, de um a 8 módulos, em valores que podem variar a partir de R$ 1.260, cada módulo, podendo ser divididos em até três vezes sem juros no cartão de crédito ou debito. A unidade de ensino oferece, ainda, as promoções ‘Cia + amigos’ e ‘Cia que tal voltar a voar’, com desconto de 25%, ‘Alunos Novatos’, com desconto de 20% e ‘Cia FCE’, com descontos de 50% durante um semestre.

De acordo com a funcionária da escola de idiomas Cultura Inglesa, os cursos ‘Teens’ e os para alunos com idade entre 11 e 13 anos são os mais procurados.

Os valores do curso, que é anual, são a partir de R$ 2,772 com desconto de 20% sem taxa de matrícula e podem ser pagos no cartão de crédito ou debito, em até 11 vezes e sem juros, transferência bancária ou recorrente, que é para quem não pretende comprometer o limite total do cartão, onde o cliente paga a primeira mensalidade, e assina uma autorização para a Cielo lançar as parcelas restantes.

Henderson Martins

EM TEMPO