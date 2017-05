Escola Superior da Defensoria Publica divulga gabarito de provas da residência jurídica

A Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (Esudpam) divulgou, neste domingo (7), o gabarito das provas do 1º Exame de Seleção para o Programa de Residência Jurídica da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM). A prova ocorreu nesta manhã, no Instituto de Educação do Amazonas (IEA), no Centro de Manaus. O gabarito estará disponível no site www.defensoria.am.def.br, no menu Esudpam, item Processo Seletivo.

Compareceram ao exame 378 candidatos, o equivalente a 81,64% dos 463 inscritos. A seleção é destinada ao preenchimento de 10 vagas de alunos-residentes bacharéis em Direito e advogados no Programa de Residência Jurídica, que oferecerá bolsa-auxílio no valor de R$ 2.100.

O programa visa proporcionar aos bacharéis em Direito o aprofundamento no conhecimento sobre o modelo de assistência jurídica integral e gratuita prestado pela Defensoria Pública à população de baixa renda, disseminando na comunidade acadêmico jurídica, a visão técnico-jurídica sobre a atuação da instituição e proporcionando treinamento prático.

Com informações da assessoria