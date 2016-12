‘Escola sem Partido’ recebe parecer favorável na Aleam

O polêmico projeto de lei do deputado Platiny Soares (DEM), denominado de “Escola sem Partido” (PL 102/2016), recebeu parecer favorável ontem durante a última reunião do ano da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final (CCJR) da Assembleia Legislativa do Estado (Aleam). A proposta proíbe professores de emitirem opinião sobre política e religião dentro da sala de aula e foi alvo de várias manifestações contrárias no início deste ano.

Professores, inclusive, chegaram a classificar a medida de “mordaça”, porque impede o livre exercício da docência em sala de aula na discussão de disciplinas em que, invariavelmente, temas como gênero, política, religião e violência serão discutidos. Com o parecer favorável, a matéria deve ser votada em plenário ainda este ano, antes do recesso parlamentar.

Além deste projeto, os deputados que integram a CCJR chegaram a votar e emitir 28 pareceres favoráveis às matérias em análise. Outros nove pareceres contrários foram aprovados e outros quatro projetos de lei foram retirados de pauta.

De acordo com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Orlando Cidade (PTN), se encerrou a etapa de reuniões do colegiado, em que foi deliberado 40 pareceres, sendo 28 favoráveis, nove contrários e quatro retirados de pauta. Mesmo assim, o parlamentar afirma que até o término das atividades parlamentares poderá haver a chamada de uma sessão extraordinária, com o intuito de deliberar matérias de interesse do Legislativo. “Em ordinária, essa foi a última de grande proveito, mas existem projetos importantes que necessitarão de uma nova reunião, como o do projeto do deputado Serafim Corrêa (PSB) que proíbe a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) de fazer qualquer operação de crédito de valor superior a cem salários mínimos”.

Orlando destaca que sobre esse valor, a comissão deverá realizar um estudo minucioso para deliberação do projeto. “Essa matéria era para ter sido discutida e votada hoje (ontem), mas o líder do governo, David Almeida (PSD), retirou de pauta para uma melhor apreciação, para podermos trazê-la consistente”, disse o deputado.

Questionado sobre a análise da proposta de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o empréstimo de R$ 20 milhões concedidos pela Afeam à empresa Transpex do Rio de Janeiro, Orlando Cidade afirmou que tomou conhecimento porque chegou na comissão na última terça feira e que agora será feita uma designação do relator dentro do prazo previsto. “Eu tenho um prazo para designar o relator em até cinco dias úteis. Nós somos cinco membros titulares competentes dentro da CCJ para escolher qual deles será o relator”, disse.

Mesmo na última fase da tramitação da CPI, antes de ir a plenário, Orlando garantiu que dificilmente será instalada ainda este ano. “Tenho prazo para apresentar o relator. Ele terá um outro prazo para expor o seu relatório. Portanto, acho muito improvável essa matéria entrar em pauta este ano”, afirmou.