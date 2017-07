Escola pública cancela aulas após sofrer tentativa de furto de dupla de alunos

Alguns alunos deram de cara com os portões fechados na manhã desta sexta-feira – Fotos: Daniel Landazuri

Dois adolescentes foram apreendidos na madrugada desta sexta-feira (27) após tentarem furtar a Escola Estadual Diana Pinheiro, localizada na avenida Presidente Kennedy, bairro Educandos, Zona Sul de Manaus.

Os alunos infratores tentaram levar aparelhos eletrônicos da instituição de ensino – Daniel Landazuri

A dupla foi detida por policiais militares da 2ª Cicom, no momento em que tentava sair da instituição de ensino com diversos aparelhos eletrônicos como notebook, projetor, aparelho televisor, binóculos e roteador.

De acordo com funcionários e estudantes, os suspeitos são alunos da instituição. A direção da escola não quis comentar o caso com nossa equipe de reportagem. Devido ao ocorrido, as aulas desta manhã foram canceladas.

Daniel Landazuri

EM TEMPO

