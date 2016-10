Escola particular de Manaus promove campanha para arrecadar latas de sardinha em prol das vítimas do Haiti

Buscando sensibilizar e mobilizar a população amazonense com as mais de 1 milhão de pessoas afetadas pelo furacão Matthew – que passou pelo Haiti no dia 04 de Outubro, o Colégio Martha Falcão inicia uma campanha para arrecadar latas de sardinha com o intuito de minimizar o sofrimento das vítimas do país mais pobre do continente americano, que sofre após a tragédia.

“Convocamos a população e toda a nossa comunidade escolar para que dê uma demonstração de solidariedade para ajudarmos os nossos irmãos haitianos”, disse a diretora da instituição de ensino, Nelly Falcão.

Segundo informações da assessoria da escola, a capelania militar está sempre em contato com o Exército Brasileiro e foram notificados de que as vítimas no Haiti precisavam de enlatados de sardinha por ser um alimento prático e, também, independe de cozimento.

A Paróquia Militar Nossa Senhora do Sameiro tem como meta arrecadar 10 mil latas de sardinha e todo material recebido por meio das doações será enviado aos haitianos por meio da igreja ainda na primeira quinzena de novembro.

Os interessados em participar deste gesto de solidariedade podem levar suas doações até o dia 4 de novembro, das 8h às 17h, na secretaria do colégio, localizada na rua Natal, n° 300, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul da cidade.

Portal EM TEMPO

Com informações da assessoria