Escola no Educandos cancela aulas após adolescentes furtarem e depredarem instituição

Escola Estadual Diana Pinheiro – foto: Divulgação

Dois adolescentes, de 13 e 17 anos, foram apreendidos na madrugada desta sexta-feira (28) após furtarem aparelhos eletrônicos e objetos na Escola Estadual Diana Pinheiro, localizada na avenida Presidente Kennedy, bairro Educandos, Zona Sul de Manaus.

A dupla foi detida por policiais militares da 2ª Cicom, que foram acionados por meio do Centro de Operações de Segurança Escolar (Cose) após o alarme da escola ter disparado. Os adolescentes haviam levado da escola aparelhos de multimídia, televisor, roteadores, CPUs, duas câmeras de vigilância, aparelho de som, certificados, entre outros. A polícia recuperou alguns objetos. De acordo com funcionários e estudantes, um dos suspeitos é aluno da instituição. Devido ao ocorrido, as aulas desta manhã foram canceladas.

Os alunos infratores tentaram levar aparelhos eletrônicos da instituição de ensino – Daniel Landazuri

A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (SEDUC) informou, por meio de nota, que as aulas estão suspensas nesta sexta-feira. Além do furto, os infratores depredaram parte da escola. Os reparos estão sendo realizados ao longo do dia. Na próxima segunda-feira, as atividades escolares retornam normalmente.

A Polícia Civil irá analisar as imagens das câmeras de segurança, fornecida pelo Cose, para averiguar quantas pessoas participaram da ocorrência.

A SEDUC esclareceu por meio de nota que solicitou reforço policial, solicitando ronda ostensiva no entorno da escola. A Secretaria também irá se reunir com o gestor e o corpo docente da instituição de ensino, com a finalidade de adotar medidas para evitar novos roubos e furtos na instituição, bem como alinhar as medidas disciplinares, que serão adotadas com o aluno da escola.

Os adolescentes foram encaminhados à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Daniel Landazuri

EM TEMPO

