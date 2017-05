Escola Estadual de Tempo Integral é inaugurada no Monte das Oliveiras

Moradores do bairro Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus, ganham nesta terça-feira (23) a primeira Escola Estadual de Tempo Integral (EETI). A unidade de ensino receberá o nome de Professora Lecita Fonseca Ramos e irá atender 480 alunos do Ensino Médio, com instalações modernas e equipamentos tecnológicos.

Localizada na Travessa Louro Chumbo, a escola foi construída num dos bairros mais populosos da capital, com mais de 40 mil habitantes (IBGE 2008). A chegada da escola é comemorada pela comunidade. “Meu filho vai estudar nesta escola. Há sete anos, eu vinha brigando para que o terreno baldio que existia aqui desse lugar a uma escola, e o meu sonho virou realidade”, comemora o vigia Pedro Freitas (50).

“Eu achei tudo lindo. Gostei muito da biblioteca, do laboratório de ciência e das novas atividades que vamos ter aqui, mas o mais legal é que eu não vou mais precisar pegar ônibus. Antes eu levava uma hora esperando o ônibus até chegar a escola, agora posso vir andando. Ficou muito mais fácil pra mim, cinco minutos a pé e eu já estou aqui”, comemora Inara.

Nova EETI

O novo complexo pedagógico conta 12 salas, uma biblioteca, um auditório, dois laboratórios; um de informática e outro de ciências. Além das salas administrativa dos professores, diretora e pedagogos. Também conta com a sala da Associação de Pais, Mestres e Comunitários, uma inovação para aproximar ainda mais a comunidade da escola. E de um espaço para os Grupos Técnicos de Trabalho (GTs), que é uma iniciativa que visa fortalecer o processo de aprendizagem e consequentemente elevar os indicadores de qualidade da rede pública educacional.

A EETI conta também com uma quadra coberta poliesportiva, um refeitório, um espaço para horta e um amplo espaço de convivência.

O corpo docente é composto por 18 professores, seis coordenadores, uma pedagoga e uma secretária e a diretora.

Com informações da assessoria