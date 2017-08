Escola em Manaus inova ensino com aplicativo de jogos educativos

O aplicativo possui sete jogos educativos – Divulgação

Pensando em inovação por meio da tecnologia, a Creche Bebê Bombom localizada na rua Franco de Sá, bairro São Francisco, Zona Centro-Sul de Manaus, é a primeira escola na capital amazonense a usar o aplicativo Dreamkid, na metodologia de ensino. A plataforma inclui sete jogos educativos, que estimulam o aprendizado e ajudam a criança desenvolver talentos.

Uma das criadoras da ferramenta, a Design Bárbara Martins Nicolau, de 25 anos, explica que o Dreamkid é uma plataforma de aprendizagem digital que ajuda pais e professores a perceberem a evolução da criança de forma divertida, interativa e lúdica. O foco está no acompanhamento do desempenho da criança durante os jogos, gerando relatórios que identificam as áreas de conhecimento que ela possui mais ou menos habilidade, ajudando a revelar e desenvolver talentos.

Lançado nas plataformas digitais em novembro de 2016, logo após, o grupo de amigos teve a ideia de levar o conteúdo para as escolas de Manaus. “A plataforma é capaz de identificar os talentos das crianças e incentivar os pais e os educadores a potencializá-los. Logo depois que lançamos a ferramenta nas lojas de aplicativos, percebemos, na área de estatísticas, que os pais esperavam que as unidades de ensino demonstrassem relatórios, então resolvemos levar o projeto para dentro da escola, e levamos a proposta para a Creche Bebê Bombom”, explicou.

A iniciativa de levar o aplicativo para o ambiente escolar contou com a adesão dos próprios professores, durante as aulas de informática. “Pelo menos uma vez por mês as crianças têm aula com a plataforma e no final do quadrimestre eles apresentam o resultado junto com o boletim. No momento, o aplicativo está sendo usando para crianças de 3 anos a 6 anos, mas temos o interesse de levá-lo ao ensino fundamental. Os pais das outras turmas estão pedindo para continuar”, falou.

Ainda de acordo com Bárbara, o aplicativo possui sete jogos, que trabalham com as inteligencias múltiplas, matemática, linguística visual espacial e interpessoal. Com isso, é possível identificar quais dessas habilidades estão mais presentes no aluno.

Aplicativo aprovado

A empresaria Annik Barbosa, proprietária da escola, contou que o aplicativo foi um ganho a mais para a unidade de ensino, que segundo ela, já trabalha muito com tecnologia.

“Foi uma experiência muito boa. Já trabalhávamos com as múltiplas inteligências, quando fazíamos planejamento e as execuções das atividades, mas não existia uma ferramenta que nos permitisse avaliar o resultado. Quando a Bárbara chegou com a proposta, achamos maravilhosa, pois casava com a proposta da escola. A nossa ideia é que isso continue, pois se fizermos uma avaliação do nosso aluno ao longo dos anos, desde pequeno, quando ele chegar na idade de escolher a profissão, já estará com uma ideia bem definido na cabeça e isso pode ajudar os pais”, pontuou.

Litlle Maker

Annik, que também é proprietária do Colégio Connexus, acrescentou que em breve mais uma novidade será implantada nas unidades de ensino, com a chegada da franquia “Little Maker”. Trata-se de uma escola focada no comportamento, que trabalha com uma metodologia semelhante à americana. A ideia é fazer com que a criança tenha foco em planejamento e estratégia, desde as séries iniciais.

“Seremos a primeira escola da região a trazer essa metodologia. Só estamos esperando chegar os componentes eletrônicos. A prática é centrada na condução do processo de criação de forma organizada e estratégica. A dinâmica é adequada a cada fase das crianças e dos jovens. Os professores lançam uma ideia e os alunos criam um projeto. Os pais receberão o projeto por meio de um aplicativo. Teremos uma sala que será toda equipada para as aulas de projetos”, explicou.

Novas tecnologias

Para a pedagoga Márcya Lira, as escolas que não se adequarem às novas tecnologias e as novas formas de consumo de conteúdo das gerações atuais, estão propensas a perder espaço no mercado. “Já se diz em estudos que algumas profissões desaparecerão em 10 anos. No entanto, novas profissões com o foco no desenvolvimento de projetos e tecnologia começam a surgir. As profissões mais tradicionais, como a medicina, por exemplo, serão diretamente impactadas por este conceito de automação, que exige uma preparação diferenciada para este novo momento do mercado de trabalho. Portanto, a escola necessita de um replanejamento quanto ao currículo e as suas metodologias”, ressaltou.

