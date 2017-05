Escola em Manaus é assaltada e ladrões defecam na sala dos professores

A Escola Estadual Ernesto Penafort, localizada na rua Marginal, bairro São José 2, Zona Leste de Manaus, após ser arrombada, teve computadores, tablets e aparelhos de datashow furtados durante a madrugada da última sexta-feira (12).



De acordo com testemunhas, os suspeitos desligaram as câmeras e alarmes da escola, furtaram os aparelhos eletrônicos e defecaram na sala dos professores. Eles deixaram escrito a sigla FDN (iniciais da facção criminosa Família do Norte) no quadro de avisos do colégio.

Ao EM Tempo, um funcionário da escola, que não quis se identificar, relatou que na noite de sábado (13) alguns alunos do projeto comunitário saíram da quadra da escola por volta das 23h. Acredita-se que o arrombamento tenha acontecido algumas horas depois.

Os suspeitos arrombaram as portas da secretaria, pedagogia, biblioteca, diretoria, sala dos professores e roubaram cinco computadores, quatro data show’s, além de cinco tablets que foram enviados pelo Governo Federal para entregar aos alunos.

“Temos suspeitas de que alguns alunos da escola estão envolvidos nesse crime, pois a ousadia foi tanta, que os assaltantes chegaram a esconder parte dos eletrônicos furtados, no forro da escola, para pegarem depois. Três computadores foram encontrados no matagal atrás da escola. Os assaltantes já conhecem a escola, pois sabiam como desligar as câmeras e os alarmes. Eles também desligaram todas as luzes, pois fizeram tudo às escuras”, informou.

Ainda segundo o funcionário, a empresa de segurança que mantém contrato com a escola para fazer a guarda vai arcar com todos os prejuízos e materiais furtados do colégio.

Alguns alunos que são reconhecidos pela escola como membros da FDN foram interrogados pelo diretor da instituição, mas negaram envolvimento.

“Essas pessoas que cometeram o crime estavam se preparando, pois há duas semanas eles vinham furtando datashow do colégio. Em 2014 houve um assalto à mão armada na escola. Tenho medo que aconteça novamente e que professores ou alunos de machuquem”, disse o funcionário do colégio.

O caso foi registrado no 27° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Nota Seduc

A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (SEDUC) informa que na noite da última sexta-feira (12), por volta das 23h40, alguns criminosos pularam o muro e entraram nas dependências da Escola Estadual Ernesto Penafort, localizado na rua Marginal, São José 2, Zona Leste de Manaus, e levaram alguns objetos eletrônicos, além de depredarem algumas salas e a área da administração.

Vale ressaltar que no momento do crime, os bandidos desligaram o sistema de monitoramento e ainda levaram algumas câmeras de vigilância. A SEDUC esclarece que o roubo só foi percebido na manhã do último sábado (13), quando uma servidora se de deparou com o problema. De imediato foi acionado o gestor da escola e a empresa responsável pelo monitoramento, que por sua vez fez o balanço do que foi levado pelos criminosos. Toda a situação foi relatada no Boletim de Ocorrência registrado no 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Ainda no sábado, a empresa responsável realizou os reparos nas portas danificadas e irá repor todos os objetos subtraídos. A SEDUC acrescenta que foi solicitado da empresa que aumente a altura do muro da escola e adicione algumas câmeras de vigilância, bem como o alcance da sensibilidade dos sensores.

A SEDUC frisa que mesmo diante de toda a situação, no último sábado, o aulão do programa Amazonas no Enem Sem Fronteiros, que prepara os alunos para o Exame Nacional do Ensino Médio, transcorreu normalmente.

Ana Sena

EM TEMPO