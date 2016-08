Escola desenvolve trabalhos para alunos com deficiência auditiva

A Escola Estadual Augusto Carneiro dos Santos é uma das instituições da rede pública estadual de ensino que oferece atendimento específico relacionado à educação especial. A especialidade da escola é oferecer atendimento aos alunos com deficiência auditiva.

A instituição funciona provisoriamente no terceiro pavilhão da Escola Estadual Diofanto Vieira Monteiro, que também tem atendimento específico para alunos com deficiência intelectual, e está localizada na Manaus Moderna, Centro, Zona Sul de Manaus.

A escola atende aproximadamente 85 alunos surdos e surdo-cegos de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental no turno matutino e do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental pela parte da tarde.

Além das atividades realizadas em sala de aula, a instituição possui projetos que são desenvolvidos com os alunos e até mesmo para os pais das crianças, como o curso da Língua Brasileira de Sinais (Libras) para terem a possibilidade de se comunicarem melhor. Além dos projetos de informática voltados para os pais, pois muitos deles ficam na escola esperando pelos filhos.

A Escola Augusto Carneiro realiza ainda um projeto que são estimuladas toda a parte desportiva com os alunos por meio do atletismo, natação e outras modalidades. Desenvolvem o ‘Jornal Quero Saber’, onde são colocadas informações dos acontecimentos da semana. E há também um projeto de sala de leitura para facilitar o entendimento dos alunos quanto às histórias dos livros.

Os professores são capacitados para trabalhar com as crianças, todos devem possuir o curso de Libras. O trabalho de inclusão realizado na escola é preparar os alunos para o ingresso no Ensino Médio e são realizadas visitas na escola em que o aluno irá cursar o ensino. A família tem a opção de escolher a instituição em que o estudante concluirá os estudos, mas a Escola Augusto Carneiro sempre oferece duas instituições inclusivas da Coordenadoria Distrital de Educação 1 que são: o Colégio Brasileiro Pedro Silvestre e a Escola Estadual Frei Silvio Vagheggi, ambos no Centro.

A escola é certificada pelo ISO 9001 e ganhou prêmio de gestão em primeiro lugar no ano de 2009.

