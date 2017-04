Escola de Xadrez da Vila Olímpica de Manaus está com inscrições abertas

Um dos esportes que mais exige concentração e raciocínio do participante está com inscrições abertas. Com o apoio do Governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) a ‘Escola de Iniciação Esportiva’ da Vila Olímpica de Manaus está disponibilizando 100 vagas para a escolinha de xadrez destinada a crianças e jovens de 8 a 16 anos.

De segunda a quinta-feira, em duas turmas de 14h às 15h e de 15h às 16h, no hall da Arena Amadeu Teixeira (Rua Loris Cordovil), os alunos vão aprender as regras e o passo a passo do desafiante jogo de tabuleiro.

“O xadrez é um esporte que exige bastante da mente. Queremos formar turmas com 25 alunos. Como são quatro turmas deveremos ter 100 alunos que vão aprender sobre o jogo”, disse professora Maysa Gonçalves, 41, que dedica a maior parte da carreira para ensinar o xadrez nas escolas.

“Sempre trabalhei nas escolas da capital. Com essa oportunidade quero ajudar bastante as crianças. Estou realizando apresentações e palestras em algumas escolas próximas da Vila (Olímpica), no Dom Pedro, para chamar as crianças e os jovens que estejam interessados em participar da escolinha”, afirmou.

De acordo com a coordenadora dos programas esportivos da Sejel, Lilian Valente, os alunos vão ter a oportunidade de aprender o esporte com uma profissional capacitada. “Não iniciamos com a escolinha de xadrez no início do ano por conta da falta de professores. Como temos uma professora com uma vasta experiência estamos retomando as aulas”, disse.

Inscrições

Para garantir a matrícula, o responsável terá que comparecer na Vila Olímpica de Manaus, no Dom Pedro, no período de 08h às 12h ou das 14h às 17h. No ato da inscrição, são pedidos os seguintes documentos: 2 fotos, comprovante de residência, certidão de nascimento (1 xerox) e comprovante de escolaridade. Na ocasião, será cobrada uma taxa de matrícula no valor de R$ 15.

Com informações da impresa