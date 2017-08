Escola de Santa Isabel do Rio Negro é furtada e moradores reclamam da falta de segurança

Porta da escola arrombada por vândalos -Foto: Divulgação

A Escola Estadual Santa Isabel, localizada na Avenida Danilo Correa, em Santa Isabel do Rio Negro, a 781 Km de Manaus, foi vítima de furto na madrugada desta quinta-feira (3). De acordo com o vereador e presidente da Câmara da cidade, Régis Góes, vândalos arrombaram as salas da diretoria e sala da coordenação pedagógica, de onde levaram notebook, microfones e uma caixa amplificada.

Segundo testemunhas, funcionários da unidade de ensino teriam procurado à delegacia local para denunciar o furto, porém a investigação não foi iniciada, pois os policiais alegaram estar sem combustível. Moradores que pediram para não ser identificados disseram que muitas vezes procuram pela delegacia e o prédio está fechado ou não há policiais no local.

Armários da escola foram revirados

Para o morador de Santa Isabel do Rio Negro, Fabrício dos Santos Belo, de 34 anos, a cidade está sem segurança. “Santa Isabel não tem policiamento, a gente procura a delegacia e muitas vezes não há policiais. Precisamos que o governo envie mais segurança para nossa população, a cidade já é carente e, sem segurança, fica complicado”, disse ele.

De acordo com o investigador Marcos Queirós Dantas, lotado na delegacia da cidade, o caso ocorrido na escola, trata-se de um furto qualificado por arrombamento. “A gestora da escola fará um relatório e faremos as investigações para apurar a autoria do crime”, disse.

Ainda segundo Dantas, as viaturas da delegacia estão sem gasolina devido a um problema operacional com as balsas que transportam combustível para a cidade. Segundo ele, o posto está sem gasolina para abastecimento, o que deve ser normalizado nos próximos dias.

Questionado sobre a denúncia de que a delegacia estaria abandonada, o policial esclareceu que o problema decorre da falta de “material humano”.

“A delegacia não está abandonada. Muitas vezes o policial se ausenta para fazer as refeições, não há como existir um plantão policial, porque não temos efetivo suficiente. Aqui temos que fazer de tudo, apurar, investigar e, para isso, precisamos nos ausentar. Se não atendemos alguma ocorrência somos denunciados. Seria muito bom se fossem enviados mais policiais para cá, mesmo que fossem agentes administrativos que possam atender as pessoas na delegacia. Se muitas vezes a unidade fica fechada é algo momentâneo, quando precisamos sair para uma ocorrência ou pela necessidade de alimentação”, disse o policial.

Gláucia Chair

EM TEMPO

Leia mais:

Ex-prefeito de Santa Isabel do Rio Negro terá que devolver mais de R$2,4 milhões aos cofres públicos

Ações de combate contra a malária são intensificadas em Santa Isabel do Rio Negro

‘Timbó 2’ investiga fraudes em licitações em Santa Isabel do Rio Negro que ultrapassam R$ 17 milhões