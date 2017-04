Escola de Manaus é a única pública do País classificada para Torneio de Robótica

A equipe de robótica da Escola Municipal Jorge de Resende Sobrinho, localizada na zona Leste de Manaus, foi classificada para a Etapa Internacional do Torneio de Robótica First Lego League (FLL) Open European Championship, que será realizado entre 26 e 28 de maio, na cidade de Aarhus, na Dinamarca. No total, dez escolas brasileiras foram selecionadas e a unidade da rede municipal de ensino é a única pública do país a chegar a essa fase.

Os alunos Daniel Ribeiro, 15, Laís Sampaio, 14, Pedro dos Santos Oliveira, 15, Sâmila Magalhães, 14, Thiago Michiles, 15, juntamente com a professora Grasielle Souza, e o diretor Oswaldo Fernandes, que compõem a Equipe Invictus, da Jorge de Resende Sobrinho, se classificaram em 31º lugar na competição nacional, que aconteceu em março, em Taguatinga, Distrito Federal.

Os estudantes desenvolveram um game educativo que tem como personagem principal o Sauim de Coleira. O projeto foi desenvolvido para chamar a atenção das crianças e jovens sobre o animal que só existe nas matas de Manaus, Rio Preto da Eva e Itacoatiara e corre risco de extinção. Segundo o diretor da escola, o desafio do robô 213 na mesa de competição e o designer do game foram o diferencial no projeto apresentado.

A disputa

A equipe de Manaus foi a única escola pública selecionada na Etapa Regional e na fase nacional concorreu com outras 75 equipes, das quais somente cinco eram de unidades públicas. Para a etapa internacional, os jovens enfrentarão alunos de mais de 90 escolas públicas e privadas de todo mundo.

O gestor da unidade, professor Oswaldo Fernandes, ressaltou que agora a equipe está voltada para a busca de apoio de empresários para o patrocínio dos custos da viagem que incluem pagamento das inscrições, passagem e hospedagens. O gestor destaca que a classificação para a etapa internacional do torneio representa um importante marco para a escola e comunidade.

“Além de incentivar que os alunos se interessem pelas áreas de exatas e possibilitar que eles encontrem uma ocupação, também é uma forma de ascensão social de alunos que vivem um uma zona vermelha da cidade e conseguem mudar esse cenário, tornando-se exemplos para os alunos mais jovens”, disse o gestor.

O Torneio de Robótica First Lego League é voltado para crianças de 9 a 16 anos e tem o objetivo de despertar nos alunos de unidades de ensino do Brasil o interesse por temas como ciência e tecnologia, dentro do ambiente escolar. Além disso, a competição desafia os estudantes a investigar problemas e buscar soluções inovadoras para situações da vida real, bem como programar robôs com a tecnologia “Lego® Mindstorms®” para cumprir as missões da mesa de competições em 2 minutos e 30 segundos.

A secretária municipal de Educação, Kátia Schweickardt, destacou a conquista dos alunos da escola Jorge Resende como uma vitória de toda a rede municipal de ensino, uma vez que mostra que os resultados estão surgindo não apenas nas melhorias dos índices educacionais, como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

“É um símbolo do quanto nós estamos valorizando o trabalho pedagógico, o trabalho voltado para a aprendizagem das nossas crianças, dos nossos adolescentes e, aos poucos, vão surgindo esses resultados. Estamos crescendo no modo como as nossas crianças estão lidando na produção do conhecimento”.

Projeto de Robótica na Jorge Resende

O projeto acontece na escola desde junho de 2015 e, ao todo, envolve 28 alunos, que são incentivados a ter o contato mais intenso com a tecnologia. Para participar do projeto, os alunos têm que ter uma média bimestral acima de 8 em todas as disciplinas.

