Escola de idiomas em Manaus oferece descontos de até 54% para novos alunos

Dominar a língua inglesa já não é novidade entre os pré-requisitos para o mercado de trabalho, principalmente em Manaus, repleta de empresas multinacionais, com sedes no exterior. E se a demanda em Manaus parte de quem procura emprego, nada melhor que economizar na formação. Com essa premissa, o site de descontos Economiza Manaus fechou parceria com o curso de idiomas UNS, com um desconto de até 54%, oferecendo qualidade de ensino com preço baixo e uma opção de metodologia que se mostra rápida e eficaz: o método “field class”.

Adotado pela UNS Idiomas, que atua há 11 anos na capital do Amazonas, a modalidade de ensino consiste em passeios turísticos, música, jogos e cinema. Desta forma, a instituição coloca os estudantes em situações comuns do dia a dia, sejam crianças, jovens ou adultos, que ao longo de 18 meses de curso evoluem para níveis “básico”, “médio” e “avançado”.

“A interação com os alunos é bastante divertida, para não cair no comum, nós saímos e fazemos aulas externas com passeios turísticos, música, jogos e, agora vamos ter aulas vinculadas com o cinema, para melhor aprenderem o idioma”, explicou Kelson Ney Araújo de Oliveira, proprietário do curso.

Complementando a didática, o conteúdo oferecido trabalha o inglês falado atualmente, em rádios e televisões, revistas e jornais. Para saber como aproveitar o desconto, clique aqui, pegue o cupom gratuitamente e vá até o estabelecimento ofertante. Com o cupom você pode ganhar um desconto de 54%.

