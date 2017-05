Escola administrada pelo CBM-AM realiza 1ª feira literária

A Escola Estadual José Carlos Mestrinho, localizada no bairro Crespo, Zona Sul de Manaus, e administrada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), realizou, nesta sexta-feira (19), a primeira feira literária com o tema “do Clássico ao Regionalismo”. O objetivo é incentivar e aperfeiçoar o conhecimento cultural dos alunos.

“Nossa escola tem em torno de 470 alunos, divididos em 14 turmas, e a meta é que esses estudantes tenham acesso à cultura e a literatura, seja brasileira ou estrangeira”, ressaltou o tenente coronel Helyanthus Borges, diretor da unidade.

Durante o evento, alunos do 1º ao 9º ano, realizaram diversas apresentações. Dança, teatro, leitura de poemas, entre outras atividades, fizeram parte da programação. Para o estudante Whenderson Freitas, 14, é preciso investir na leitura para se tornar um cidadão com conhecimento mais profundo. “Sem a leitura o ser humano não adquire o senso crítico e se torna incapaz de questionar e opinar sobre diversos assuntos”, enfatizou.

A professora Hellen Viana aposta na leitura como base para o desenvolvimento dos estudantes nos dias de hoje. “As redes sociais envolvem muito o público jovem, então eles acabam abreviando muitas palavras. Através da leitura, eles adquirem uma boa escrita, ampliam o conhecimento e comunicam-se melhor”, finalizou.

O evento foi aberto ao público e contou com a presença da comunidade.

Com informações da assessoria