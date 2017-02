Escavação e materiais que seriam usados em fuga são encontrados na UPP

Durante a revista realizada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), na manhã desta sexta-feira (10), na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), localizada na Estrada do Puraquequara, km 02 do Ramal Bela Vista, foi encontrado uma escavação de um túnel, que seria utilizado em uma fuga.

De acordo com o secretário de Estado de Administração Penitenciária, tenente-coronel da Cleitman Coelho, durante uma fiscalização diária, foi constatado um bueiro com barro na rede de esgoto da UPP.

“O objetivo da revista de hoje foi retirar barro e materiais de escavação, que poderiam estar sendo utilizados para iniciar a abertura de túneis”, disse o secretário.

Foram encontrados durante o procedimento de revista dois sacos com barro, duas bocas de lobo caseiras e um martelete caseiro. Todos os materiais foram removidos das celas da galeria 6 da unidade, que atualmente possui 1.303 internos.

Efetivo

A revista contou com um efetivo de 216 pessoas, entre policiais militares do Comando de Policiamento Especializado (CPE), Seap e Umanizzare Gestão Prisional. O defensor público da Defensoria Especializada de Direitos Humanos, Roger Moreira acompanhou o procedimento de revista com os membros da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas (OAB-AM), Epitácio Almeida e Glen Wilde.

O secretário Cleitman Coelho, diz que a movimentação dos internos serve como um alerta para ações que possam desestabilizar o sistema prisional.

“A fiscalização acima de tudo faz parte da rotina, e nesse caso específico foi para evitarmos possíveis construções de túneis que venham a ser utilizados para a fuga em massa de internos dessa unidade”.

Com informações da assessoria