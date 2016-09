Escalação de Gabriel Jesus em clássico depende de Tite e seleção

Depois de anotar dois gols logo na estreia pela seleção brasileira principal, Gabriel Jesus dificilmente estará fora dos titulares do técnico Tite para o jogo de terça-feira (6) diante da Colômbia, em Manaus. Para o torcedor palmeirense, motivo de preocupação, já que a participação do atacante no clássico contra o São Paulo corre risco.

Tudo dependerá da noite de terça na Arena Amazônia e da decisão de Tite. A ideia do técnico Cuca, neste momento, é contar com o Gabriel Jesus apenas em último caso, já que o desgaste acumulado pelo jovem de 19 anos resultará em precaução para a comissão técnica alviverde.

De acordo com a programação da seleção, Gabriel Jesus e o restante do grupo saem de Manaus, em voo fretado, logo após a partida na Arena da Amazônia. Brasil e Colômbia jogam a partir das 21h45 (de Brasília).

O avião fechado para a delegação pousará no início do dia na capital paulista, onde o palmeirense e outros integrantes ficarão; parte do grupo segue para o Rio de Janeiro na sequência.

A logística apertada fez Cuca preparar o time sem o principal destaque do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O camisa 33 divide a artilharia com o botafoguense Sassá e o atleticano Robinho, ambos com dez gols.

“Muito complicado falar sobre isso [a presença de Jesus no clássico], porque tem que ver o tempo que ele vai jogar, como vai ser, não adianta fala agora. Eu vou treinar o time sem ele”, comentou Cuca na última sexta-feira (2).

No entanto, se depender da vontade do atacante, o treinador palmeirense pode se animar. Gabriel Jesus se colocou como opção para o duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Se for pela minha vontade, vou querer jogar sim. Depende de muitas coisas. Não é fácil assim. As pessoas falam: ’19 anos, dá para jogar cinco jogos num dia.’ Dá, mas parado. Se estiver bem e tiver oportunidade, vou querer jogar, sim”, garantiu o jogador do Palmeiras, em entrevista concedida no fim do mês de agosto.

Ainda sem saber se Jesus estará em campo, o Palmeiras retoma a preparação para o clássico nesta segunda-feira, no período da tarde. A equipe com exceção a Moisés e Yerry Mina, que realizaram trabalho com os fisioterapeutas, ganhou folga no último domingo.

Por Folhapress