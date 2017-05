Esata realiza ciclo de palestras para discutir ‘Incentivos Fiscais e Desenvolvimento Regional’

A Escola de Administração Tributária (Esata) do Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado do Amazonas (Sindifisco-AM) irá realizar, nos dias 9 (terça-feira) e 10 (quarta-feira) de maio, o ciclo de palestras “Incentivos Fiscais e Desenvolvimento Regional”. O evento acontecerá no auditório da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz-AM), das 8h30 às 12h.

O diretor da Esata, o auditor fiscal de tributos estaduais, Romildo Oliveira, explicou que o evento é gratuito e voltado para os servidores públicos, autoridades públicas, empresários, professores, universitários e demais segmentos da sociedade organizada.

Ele informou que as inscrições poderão ser feitas no dia da abertura do evento e que todos os participantes receberão certificados de participação. Romildo Oliveira ressaltou que as palestras serão filmadas e estarão disponíveis no site Sindifisco (www.sindifisco-am.com.br) e que a Esata também publicará uma revista com o conteúdo principal de cada palestra.

“O objetivo do ciclo de palestras é fomentar e incentivar o debate sobre a concessão de incentivos fiscais para promoção do desenvolvimento regional, no momento em que o modelo do Polo Industrial de Manaus teve reforçada a sua segurança jurídica com sua prorrogação até 2073 pela Emenda Constitucional nº 83/2014 e o Estado do Amazonas elabora reforma na legislação sobre a Política Estadual de Incentivos Fiscais e Extrafiscais”, comentou o diretor da Esata.

O presidente do Sindifisco-Am, o auditor fiscal de tributos estaduais Ricardo Castro, afirmou que “é papel do nosso Sindicato promover essas palestras e se relacionar com os demais segmentos da sociedade organizada, pois queremos a contribuição de todos para encontrar soluções e caminhos para enfrentarmos a crise que assola o nosso Estado”.

Abertura do evento e palestrantes convidados

No dia 9 de maio, às 8h30, o evento será aberto pelo ex-governador do Estado Amazonino Mendes. Em seguida haverá palestra com o secretário de Estado da Fazenda, Jorge Eduardo Jatahy, às 9h. Às 9h30, será a vez do professor e pesquisador da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Neuler André Soares de Almeida.

Às 10h, o presidente do Conselho Regional de Economia (Corecon) e 1º vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), Nelson Azevedo dos Santos, fará a sua palestra. A palestra das 10h30 será proferida pelo ex-vice-governador do Amazonas e consultor econômico, Samuel Hanan.

A primeira convidada a palestrar no dia 10, às 9h, será a superintendente da Suframa, Rebecca Garcia. Às 9h30, será a vez do secretário de Estado de Planejamento e Desenvolvimento, José Jorge Nascimento Júnior. O ciclo de palestras também conta com a participação do presidente da Associação dos Consultores Econômicos do Amazonas (Ascon), José Laredo, que falará a partir das 10h. O palestrante seguinte será o secretário executivo da Receita, Hisashi Toyoda.

Nos dois dias, o público do evento poderá participar fazendo perguntas aos palestrantes a partir das 11h. O encerramento do Ciclo de Palestras será realizado às 12h. O evento conta com o apoio do Sindifisco-AM, da Associação de Funcionários Fiscais do Estado do Amazonas (Affeam) e do Sicoob.

Mais informações para os interessados em participar do evento podem ser obtidas por meio dos telefones 3611-2153, pelo WhatsApp 98842-2290 e pelo e-mail escolatributaria@gmail.com.

Com informações da assessoria