Erro no endereço de local de provas do SIS causa dúvidas e transtornos para candidatos; UEA diz que não houve falhas

Mais de 30 mil estudantes participaram, neste sábado (22), das provas do Sistema de Ingresso Seriado (SIS) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Mesmo com todo o esquema operacional para evitar problemas na aplicação das provas do processo seletivo, ainda houve correria, bate boca e desencontro de informações sobre local de prova. As denúncias foram feitas por pais de alunos à equipe de reportagem do Portal EM TEMPO.

O endereço presente em cartões de confirmação do local de prova não era o mesmo que o encontrado no local físico. O fato foi comprovado por alunos que realizaram as provas na unidade 12 do Centro Universitário do Norte (Uninorte), localizada na rua Leonardo Malcher, número 1141, bairro Centro, Zona Sul de Manaus.

José Lima, pai de um aluno do segundo ano do ensino médio, contou que a falha da organização gerou polêmica e correria dos estudantes, principalmente, com aqueles que chegavam ao local faltando poucos minutos para o fechamento dos portões.

“No cartão de local de prova o número do prédio da instituição era 1146. Isso causou transtorno em alguns alunos porque, muitos deles, achavam que estavam no local errado e, com isso, corriam para outras unidades da mesma instituição. Era tanto desencontro de informações que os próprios pais de alguns alunos estavam ofertando carona de graça para ajudar os candidatos a encontrar o local correto”, informou José que relatou ainda que muitos alunos foram prejudicados e não conseguiram chegar no local onde as provas aconteceram.

A estudante do terceiro ano do ensino médio, Mirella Freitas, 18, informou que alguns candidatos, chegaram a andar alguns quilômetros a pé para verificar outras unidades. “Tinham alunos chorando porque estavam sem dinheiro para pegar mototáxi e verificar as outras unidades da Uninorte. Era uma correria tremenda no meio da rua que, por sorte, não teve candidato atropelado. Mesmo que a instituição alegue que o candidato deve conhecer o local de prova com antecedência, jamais o ocorrido vai justificar a ação. Visto que o erro não foi dos alunos e sim da própria instituição”, enfatizou.

Uma das principais vias do Centro da cidade, a avenida Joaquim Nabuco, onde há várias unidades de ensino onde as provas foram aplicadas, teve tumulto e alguns candidatos chegaram a interditar a via por alguns minutos, em protesto ao fechamento dos portões. Eles alegaram que a coordenação da UEA poderia ter extendido o prazo para entrada dos estudantes. A informação foi confirmada por policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que foram até uma das unidades e orientaram os candidatos a sair do local.

Em nota, a UEA informou que a Fundação Vunesp, responsável pela organização e execução das provas do SIS, foi consultada sobre as denúncias e informou que a acusação não tem procedência.

“Oficialmente, não temos nenhum registro de alteração de endereço”, destaca o comunicado.

Já a equipe de reportagem do Portal EM TEMPO esteve na unidade 12 do Uninorte e comprou a legalidade das denúncias.

Candidatos que se sentiram prejudicados, por conta do desencontro de informações do endereço do local da prova, informaram que devem procurar uma unidade policial para registrar um Boletim de Ocorrência (B.O) e questionar na justiça a legitimidade do exame.

Isac Sharlon

Portal EM TEMPO