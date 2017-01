Erramos: foragido recapturado na noite de ontem não é Brayan Bremer

O Portal EM TEMPO foi alertado pelo Capitão da Polícia Militar, Alberto Neto, de que um dos detentos que foi recapturado não é Brayan Bremer, dono de um perfil que ficou “famoso” nas redes sociais por postar fotos de grupos de foragidos do Instituto Prisional Antônio Trindade (Ipat).

Apesar de não ser o dono do perfil, o detento recapturado também aparece nas fotos ao lado de Brayan. Na foto acima, à esqueda, por exemplo, é ele quem aparece de camisa azul.

A informação foi confirmada pelos servidores do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

A ação de recaptura foi realizada por policiais militares da 8ª Companhia Iterativa Comunitária (Cicom). A polícia não revelou detalhes sobre o local onde o fugitivo do sistema prisional foi localizado.

Brayan, que continua foragido, ficou conhecido nas redes sociais e se tornou personagem de diversos ‘memes’ após registrar momentos da fuga. Em das fotos, ele e os comparsas aparecem comendo jaca, no meio da mata.

Em uma das publicações o detendo recebeu mais de 30 mil curtidas e cerca de 10 mil compartilhamentos. As fotos figuraram ainda entre os assuntos mais comentados pelas redes sociais no Amazonas. A procura pelo dono do perfil badalado continua.

Portal EM TEMPO