Erramos: autônomo não foi preso por roubo de celular e nem por aliciamento de menor

Diferente do que publicamos nessa segunda-feira (29), o autônomo Marcone Gomes da Silva, 34, não foi preso por suspeita de roubo de um celular e do aliciamento de uma adolescente de 13 anos. Ele, a esposa e alguns familiares buscaram a redação do Portal EM TEMPO para esclarecer o que havia sido noticiado.

Segundo Marcone, às 13h30 de segunda-feira ele foi abordado por policiais no local em que trabalha, na avenida Epaminondas, Centro, onde foi solicitado que ele comparecesse ao 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), também no Centro.

Ao chegar na delegacia, já por volta das 14h, o autônomo passou a ser acusado do roubo de um celular ocorrido em fevereiro deste ano. No local ele também conta que o acusaram de tentar aliciar a adolescente que seria dona do aparelho roubado. Nesse momento Gomes foi preso e levado ao xadrez do DIP, onde permaneceu até por volta de 17h, sendo solto em seguida.

Extorsão e agressão

Antes de ser solto, contudo, Marcone afirma ter pago R$ 250 para o escrivão que estava na delegacia. Segundo a esposa do autônomo, a dona de casa Luciene Chagas de Oliveira, 31, foi ela quem levou o dinheiro para dar ao servidor da Polícia Civil.

Marcone ainda acusou um dos PMs, que estavam na delegacia durante o tempo em que permaneceu detido, de ter lhe agredido com tapas na cabeça e no rosto.

“Eu chegue lá (delegacia) e já foram me acusando de eu ser estuprador e assaltante de ônibus. Lá na delegacia um PM ainda me agrediu e eu tive que pagar pro escrivão R$ 250, que era para me soltar”, acusou o autônomo sem, no entanto, dizer o nome do policial civil.

Marcone garante que desconhecia a existência de um boletim de ocorrência contra ele. O autônomo afirma que nunca havia entrado em uma delegacia antes, e que, somente no local, foi informado sobre o fato, o que também foi confirmado pela esposa. “Nunca recebemos nada. Nenhum papel da delegacia com essa acusação de roubo. A não ser hoje quando voltamos na delegacia, após essa confusão toda da reportagem”, garantiu Luciene Chagas.

BO

O curioso é que o boletim de ocorrência que se refere ao crime de roubo onde o autônomo é acusado, só foi registrado no 24º DIP no último dia 25, quinta-feira da semana passada. Sendo que o suposto roubo do celular ocorreu no dia 9 de fevereiro.

No documento, é descrito que a vítima, a garota de 13 anos, relata ter sido assaltada por um homem moreno, baixo e gordo, de aproximadamente 30 anos. E que, somente no dia 25, a jovem teria reconhecido o autônomo como sendo o possível assaltante. “No dia 25/09/2017, o autor fôra reconhecido pela vítima, que na companhia de seu pai,acionaram o Sgt (sargento) C. Nunes, 24ª Cicom, que convidou o autor a prestar esclarecimentos no 24º DIP”, diz o texto do boletim de ocorrência.

“Sou um pai de família e não tenho precisão de roubar um celular. Eu trabalho naquela área vendendo banana”, se defendeu Marcone Gomes que prometeu levar o caso da extorsão e das agressões a Corregedoria do Sistema de Segurança Pública.

Reportagem

Na segunda-feira (29), a reportagem do Portal EM TEMPO foi informada por policiais da 24ª Cicom da prisão de um suposto assaltante e estuprador de adolescentes. A fonte dizia que o caso era investigado pelas equipes do 24º Dip.

Diante dessa notícia preliminar, a equipe iniciou a apuração com fontes ligadas ao caso, que confirmaram a prisão de Marcone e a permanência dele na Delegacia por tempo indeterminado. Atendendo ao direito constitucional ao sigilo da fonte, as identidades das mesmas foram preservadas.

A apuração foi feita por telefone e também por mensagem de texto onde foram consultados um tenente da Polícia Militar, lotado na 24ª Cicom, e um investigador de Polícia Civil lotado no 24º Dip, unidades responsáveis pela área do Centro. Ambas as fontes reiteraram as informações do roubo e do suposto aliciamento.

O policial civil ouvido na ocasião confirmou que o autônomo seria indiciado pelo crime de roubo, diante do reconhecimento enfático da vítima menor de idade. E que a suspeita de aliciamento da menor seria investigado, por meio de um novo inquérito policial específico.

Em momento algum EM TEMPO foi leviano em acusar deliberadamente um cidadão. A reportagem foi sempre pautada pelas informações divulgadas por um policial militar e um policial civil que, segundo a Lei, possuem Fé Pública, ou seja, o que dizem é a verdade.

Cabe agora que o caso do roubo do celular, do suposto aliciamento, das agressões e da extorsão na delegacia sejam apurados pelas autoridades competentes e que os culpados sejam punidos no rigor da Lei.

Por hora, não há nada que pese contra o autônomo Marcone Gomes da Silva como autor do roubo do celular da adolescente e suposto aliciador da menor.

A reportagem ainda entrou em contato com o delegado-geral Ivo Martins sobre toda essa sequencia de situações relatadas pelo autônomo e que teriam ocorrido dentro de Distrito Integrado de Polícia. Segundo o chefe da PC, o mesmo não tinha conhecimento dessa situação e pediu que fosse mantido contato com o delegado Marcos Paulo que assumiu a titularidade da delegacia nesta terça-feira (30) em substituição ao delegado Aldeney Goes.

Raphael Sampaio

EM TEMPO