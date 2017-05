Erick Silva teve “intensivo” na Europa antes de encarar havaiano no UFC Rio

Em busca da tão sonhada regularidade no UFC, Erick Silva inovou: viajou para fazer um intensivo na Alemanha, país com pouca tradição no MMA, assim como toda a Europa. O objetivo do capixaba é UFC Rio, que será disputado no dia 3 de junho.

“Fui para a Alemanha especificamente para treinar com Mohamed Ouali. Ele é um dos técnicos da parte em pé mais detalhistas que tem. Sempre quis conhecê-lo”, explicou Erick Silva, ao UOL Esporte.

Erick Silva passou cinco semanas no Velho Continente. As duas primeiras foram dedicadas a acompanhar o irmão, Gabriel, que seria luta principal de um evento na Polônia -ele venceu Kamil Lebkowski por decisão unânime. As três semanas seguintes forma de um “intensivo” na Alemanha.

“Foi um treino intensivo lá, aprendi muita coisa. Assim que acabar minha luta vou voltar para lá para mais uma temporada de treinos”.

No UFC Rio, Erick Silva será responsável pela primeira luta do card principal. O brasileiro terá pela frente o havaiano Yancy Medeiros, que vem de vitória sobre Sean Spencer por finalização. Para o duelo, a estratégia de Erick é a paciência.

“A estratégia é manter a calma e achar as brechas que ele proporciona na luta. Ele trabalha nas duas bases, mas comete erros”, explica Erick. “É um atleta que combina com meu estilo, será uma luta dura“.

O UFC Rio, também chamado de UFC 212, terá como combate principal o duelo entre José Aldo e Max Holloway, valendo o cinturão linear dos penas.

Brunno Carvalho

Folhapress