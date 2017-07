Erasmo Carlos faz show em Manaus -Foto: Divulgação

Os fãs de Erasmo Carlos em Manaus já podem comemorar. O Tremendão está de volta com uma nova turnê em 2017 e vai se apresentar na capital no dia 24 de agosto, no Dulcila Festas, localizado na Ponta Negra. No show, o cantor apresenta um formato novo, mais acústico e intimista, para se aproximar do público.

Diferente da banda jovem, com várias guitarras e sintetizadores, utilizados na turnê anterior – “Gigante Gentil”, agora Erasmo é acompanhado de um quarteto com o qual interpreta seus maiores sucessos.

Show Grande Encontro traz Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo a Manaus

O repertório do show é formado por canções clássicas como “É Proibido Fumar”, “Sou uma criança não entendo nada”, “Gatinha Manhosa”, “Sentado à beira do caminho”, “É Preciso Saber Viver”, “Quero que vá tudo para o inferno” e “Festa de Arromba”.

Os ingressos para o show do Tremendão custam R$ 150 (lugar à mesa) e podem ser adquiridos na Loja Rommanel, no Amazonas Shopping.

Agenda:

O quê: Erasmo Carlos apresenta nova turnê, em Manaus

Quando: 24 de agosto

Onde: Dulcila Festas, na Avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra

Quanto: R$ 150 (lugar à mesa), à venda na Loja Rommanel, no Amazonas Shopping

Leia mais:

‘Se eu tivesse mais um TOC estaria ferrado’, diz Roberto Carlos

Porchat se veste de garoto da Jovem Guarda para entrevistar Wanderléa

Show Grande Encontro traz Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo a Manaus