Equipes são enviadas para resgate de delegado que desapareceu em Coari

O delegado da Polícia Civil, Thiago Garcez, continua desaparecido nesta terça-feira (6), após uma troca de tiros com supostos traficantes de drogas, no rio Solimões, nas proximidades do município de Coari (localizado a 363km de Manaus). As informações de que ele foi resgatado não procedem, de acordo com o delegado de polícia do município, Mauro Duarte. Uma equipe foi encaminhada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP) para ajudar nas buscas.

Os relatos de um áudio divulgado nas redes sociais e no WhatsApp, supostamente do capitão da Polícia Militar Rarisson, contam que após confronto, os traficantes se esconderam na mata. Ele e Garcez começaram a colocar toda a droga, que estava na margem do rio, para dentro da lancha dos traficantes. A embarcação estaria parada no momento da abordagem, por volta das 19h, entretanto, ao tentar sair do local, eles foram surpreendidos com tiros dos traficantes. Eles teriam caído na água e, em algum momento, o delegado desapareceu.

As informações preliminares davam conta de que o delegado Thyago Garcez e o capitão Rarisson caíram no rio durante o tiroteio. Entretanto, de acordo com o delegado Duarte, os dois pularam no rio e se seguraram na lancha, mas Garcez – que estava com colete e armamento – ao perceber que estava submergindo, acabou se desprendendo da lancha e desapareceu nas águas.

Outra possibilidade é que a má visibilidade e o perigo de afundar podem ter feito com que o delegado se soltasse em um local mais raso. Ele acredita que Thiago pode ter nadado até outro ponto mais seguro. Duas lanchas da Polícia Militar, três bombeiros e uma equipe formada por sete policiais do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), além de três delegados da Polícia Civil, foram deslocadas para o local e fazem buscas para encontrar o delegado. Reforços devem chegar ainda nesta terça-feira.

Já o capitão Rarisson teria conseguido entrar na embarcação, fez ela funcionar e se deslocou até a base da Petrobras, onde pediu apoio de outra lancha em que estavam mais policiais. Porém, o delegado continua desaparecido.

Em entrevista a uma rádio local, Duarte informou ainda que a lancha foi apreendida com aproximadamente 700 quilos de entorpecentes. O tipo de substância ainda não foi identificado.

Informações dão conta de que na saída para a operação havia dois soldados, um investigador, o proprietário da lancha, um piloto, além do capitão Rarisson e do delegado Garcez. O delegado desaparecido é titular da 78ª Delegacia Interativa de Polícia de Codajás, mas estava em Coari cobrindo as férias do delegado titular.

