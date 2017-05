Equipes retiram lixeiras viciadas e promovem ações educativas em Manaus

De janeiro a maio deste ano, 29 lixeiras viciadas foram desfeitas pela Prefeitura de Manaus, por meio da atuação da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp). O bairro da Compensa, na zona Oeste, foi o local com mais pontos desarticulados nesse período, com seis operações realizadas.

Desde janeiro, 16 bairros receberam equipes da Semulsp para as ações de combate às lixeiras viciadas. “O trabalho vem recebendo do prefeito Arthur Neto cada vez mais importância. É uma prioridade livrar Manaus dessa prática ruim de se jogar lixo em qualquer local”, lembrou o secretário da Semulsp, Paulo Farias.

Para essa ação, pelo menos cinco equipes diferentes da Semulsp são envolvidas. “A operação envolve trabalhadores da varrição, remoção mecanizada, fiscais, grupos de conscientização e núcleo de fabricação e instalação de lixeiras e placas educativas. Ou seja, é bastante trabalhoso para a Prefeitura desarticular esses pontos, que se não forem fiscalizados constantemente e com acompanhamento da sensibilização, podem voltar a acumular lixo”, explicou Farias.

Ação do dia

As lixeiras viciadas retiradas estavam localizadas em ruas e becos nos bairros Compensa, Santo Agostinho e Ponta Negra (zona Oeste), Praça 14, Aparecida, Educandos e Petrópolis (zona Sul), Coroado, Mauazinho e São José (zona Leste), Adrianópolis (zona Centro-Sul), Terra Nova e Novo Israel (zona Norte) e Planalto e Alvorada (zona Centro-Oeste).

Nesta segunda-feira, 29/5, mais uma lixeira viciada foi removida pela Semulsp no bairro Águas Claras (entre as ruas J1 e I7), zona Norte. Além da limpeza, a Semulsp vai estudar quais ações deverá realizar no local. “Em alguns pontos, trazer as equipes de conscientização e orientar sobre os horários da passagem da coleta e sobre locais onde o morador pode deixar o lixo são ações suficientes e com bons resultados. Já em outros casos, é necessário implantar um fiscal de ponto, para assegurar a manutenção da limpeza”, explicou José Rebouças, subsecretário operacional da Semulsp.

Com informações da assessoria