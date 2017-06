Equipes já resgataram 29 corpos de vítimas do acidente aéreo em Mianmar

Pelo menos 29 corpos foram recuperados, nesta quinta-feira (8), pelas equipes de resgate em águas próximas a Dawei, no Sudeste de Mianmar, onde um avião militar caiu ontem (7) no mar, com 122 pessoas a bordo.

Os corpos de um homem, 20 mulheres e oito crianças foram transportados em uma embarcação da Marinha que participa da missão, junto com partes da aeronave.

Os destroços do aparelho e os corpos foram achados 22 quilômetros a oeste de Kyauk Nimak, onde continuam as buscas pela parte principal do avião, de acordo com o Escritório Central do Exército, que atualiza as notícias pelo facebook. O gabinete do presidente manifestou, em nota, condolências aos parentes e amigos das vítimas. A informação é da Agência EFE.

O avião, modelo Y-8F-200 de fabricação chinesa, partiu ontem de Myeik e seguia para Rangum, a maior cidade do país. Ele desapareceu do radar depois de percorrer aproximadamente 100 quilômetros, quando estava perto de Dawei.

De acordo com a nota oficial mais recente, 108 passageiros, entre militares e familiares, e 14 membros da tripulação viajavam no avião. O Y-8F-200 foi entregue às Forças Armadas em março do ano passado e tinha 809 horas de voo.

Pelo menos nove barcos da Marinha e três aviões participam dos trabalhos de busca, bem como um número não informado de barcos pesqueiros.

Agência Brasil

com informações da Agência EFE