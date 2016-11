Equipes do São Caetano e Praia Clube já estão em solo manauense

Os torcedores amazonenses vibraram com a chegada das equipes do São Caetano e Praia Clube, na tarde de ontem (9), no aeroporto internacional Eduardo Gomes. O primeiro clube a desembarcar, foi o das meninas do ABC Paulista, às 14h05, enquanto o time mineiro chegou às 15h24.

O estudante de engenharia, Eudes Carvalho, 25, chegou cedo para conferir a chegada do Praia Clube. Mas a expectativa mesmo, era para tentar conseguir uma foto com Fabiane Claudino e Walewska Moreira, ex-integrantes da seleção brasileira.

“Quando fiquei sabendo dos jogos da Superliga em Manaus fiquei emocionado. E não medi esforços para vir aqui ao aeroporto esperar pelas meninas do Praia Clube, que são minhas favoritas. Acompanho os jogos da Superliga por muitos anos, e também sou atleta de vôlei, tanto, que minha principal inspiração é a Fabiana, que para mim é um espetáculo no meio de rede. Espero muito conseguir falar com ela, ou fazer uma foto, pois sou fã dela”, declarou o torcedor, que ainda estava acompanhado de mais 15 colegas do time de voleibol da UFAM.

Tradição

O time de São Caetano aposta em sua tradição na Superliga Feminina de Vôlei, foi o que disse o técnico Ayrton Cabral de Oliveira ao desembarcar em Manaus. E mesmo com o time adversário tendo destaques como internacionais, ele vê o jogo desta sexta-feira como um grande duelo.

“Grande parte das meninas que hoje são destaques no Praia Clube já passou pelo São Caetano e é velha conhecida nossa. E mesmo elas sendo as favoritas, acredito que teremos um belíssimo jogo contra elas, com a ajuda da torcida amazonense em ginásio lotado”, declarou o técnico.

Do outro lado, a principal estrela do Praia Clube, Fabiana Claudino, que é bicampeã olímpica e joga desde maio deste ano na equipe mineira, declarou que promete manter a boa fase da equipe, que venceu os dois últimos jogos

“Estou muito feliz de estar em Manaus. Esta é minha primeira vez aqui e mesmo de longe, já pude ver o carinho de todos por meio das minhas redes sociais. O povo daqui está ansioso assim como nós, e curtindo o fato de ter um jogo da Superliga aqui, e isto é muito bom. Após duas vitórias, estamos no caminho certo e esperamos contar com o apoio de nossa torcida do dia do jogo”, declarou a ex-capitã da seleção brasileira.

Ingressos

A partida é válida pela 3ª rodada de jogos da Superliga Feminina de Vôlei, e será realizada nesta sexta-feira (11), às 20h, na Arena Amadeu Teixeira. A expectativa é de casa cheia, e de acordo com o secretário de esporte do Estado, Fabrício Lima, cerca de 30% dos ingressos já foram vendidos.

Nesta quinta-feira (10), as equipes treinam pela manhã e tarde na Arena Amadeu Teixeira, que terá um revestimento de piso especial para partida.

Wal Lima

Jornal EM TEMPO