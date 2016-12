Equipes de busca encontram colete de delegado

Nesta quinta-feira (8), a Polícia Civil, que na operação é coordenada pelo delegado Mariolino Brito, confirmou que foi encontrado, nas proximidades de Codajás, o colete utilizado pelo delegado Thiago Garcez no dia do desaparecimento. A confirmação foi feita pelo número de série do colete, que era da Polícia Militar, mas estava cautelado para o delegado.

Reforço nas buscas

O Governo do Estado do Amazonas enviou, nesta quinta-feira (8) reforços para auxiliar nas buscas ao delegado Thiago Garcez, desaparecido desde a última segunda-feira nas proximidades do município de Coari. A equipe é formada por 14 servidores, entre policiais militares da Companhia de Operações Especiais (COE) e Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães) da Polícia Militar do Amazonas, além de dois bombeiros.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), ao todo, mais de 50 policiais Civis, Militares, e bombeiros estão envolvidos na operação, que conta ainda com o suporte de uma aeronave e dois cães treinados e adestrados da Polícia Militar. As áreas de buscas foram ampliadas para as regiões de Tefé e Codajás, envolvendo também policiais militares desses municípios.

O secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes, informou que o novo reforço vai atuar na área de mata fechada, percorrendo possíveis trilhas e caminhos. Ele destacou que os policiais do COE são treinados para missões na área de selva e operações de alto risco e atuarão em conjunto com os policiais da CIPCães. “As buscas pelo rio vão continuar, por isso, também estamos reforçando a equipe com mais dois mergulhadores do Corpo de Bombeiros. Todos os esforços estão sendo feitos para localizar o delegado”, afirmou o secretário.

