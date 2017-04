Equipes da Derfv prendem trio envolvido em receptação de veículos na capital

A Polícia Civil do Amazonas, por meio das equipes da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), durante operação coordenada pelo delegado titular da unidade policial, Péricles do Nascimento, prendeu em flagrante, na tarde desta terça-feira, dia 11, por volta das 13h, Manoel Souza Andrade Júnior, 29, conhecido como “Manelzinho”; Francisco Ferreira de Oliveira, 55, chamado de “Chiquinho”, e Yago Alexandre Campos da Silva, 21, envolvidos em receptação de veículos na cidade.

De acordo com a autoridade policial, “Manelzinho” foi o primeiro a ser interceptado, no Conjunto Manôa, bairro Cidade Nova, na zona Norte da capital. Conforme Nascimento, o infrator é conhecido no cenário criminoso por conseguir clonar placas de veículos e remarcar vidros de carros. Durante as diligências, os policiais civis recuperaram com ele um veículo modelo S10, de cor cinza, roubado em março deste ano. O automóvel, de placas originais JXU-7102, estava com placas clonadas JXN-9528 e vidros adulterados.

Em ato contínuo, os policiais civis chegaram até “Chiquinho”, no bairro Tarumã, zona Oeste da cidade. Em posse do infrator estavam dois veículos furtados, sendo um modelo Palio, da montadora Fiat, de cor azul e placas clonadas JXW-3902, além de um modelo Gol, da fabricante Volkswagen, de cor prata e placas clonadas JWM-2044. Os veículos possuem, como placas originais, JXY-0845 e JWN-3357, respectivamente.

“Quando chegamos até o Francisco, encontramos com ele os veículos com restrição de furto, placas e vidros alterados. Com ele recuperamos, também, uma motocicleta modelo Pop 100, com restrição de furto. No momento das diligências tivemos conhecimento de que “Chiquinho” recebia os carros de “Manelzinho” e ficava responsável pela pintura e lanternagem dos automóveis em situação irregular. Os serviços eram feitos em uma oficina localizada no bairro Tarumã, na zona Oeste da capital”, explicou o titular da Derfv.

O delegado informou, ainda, que o terceiro indivíduo foi interceptado após uma perseguição na zona Norte da cidade. “Percorremos várias ruas dos bairros Colônia Santo Antônio e Novo Israel até conseguirmos capturar Yago, que estava conduzindo um veículo modelo Montana, da montadora Chevrolet, de cor prata, furtado no bairro Cachoeirinha neste mês. O veículo estava com os vidros adulterados e placas clonadas NOV-3751. Na ocasião, ele apresentou Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) falso”, argumentou.

Os infratores foram conduzidos ao prédio da Derfv, onde Francisco foi autuado em flagrante por receptação qualificada, Manoel por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor e Yago irá responder por receptação e uso de documento falso. Ao término dos trâmites legais, eles serão levados para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, localizado no bairro São Francisco, zona Sul de Manaus.

Com informações da assessoria