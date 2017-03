Equipe do 10º DIP prende jovens por roubo no Planalto

A Polícia Civil do Amazonas, por meio da equipe de investigação do 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP), prendeu em flagrante na tarde de quinta-feira (2) por volta das 15h, Harley Vieira de Souza Filho, 19 anos, e Felipe da Silva Pontes, 19. Os suspeitos eram procurados por roubo ocorrido horas antes, no bairro Planalto, Zona Centro-Oeste.

A polícia chegou até a dupla depois que um boletim de ocorrência foi registrado. Na ocasião a vítima contou que estava saindo da casa onde mora, no bairro Planalto, quando os suspeitos, em um carro modelo Palio, de cor vermelha, passaram pela rua e a abordaram exigindo que ela entregasse a bolsa.

“Após a vítima formalizar o crime nossa equipe de investigação deu início às diligências em torno do caso. Conseguimos visualizar a ação criminosa por meio de imagens captadas por câmeras de segurança no local. A partir disso identificamos o veículo utilizado pela dupla e logo depois nos deslocamos ao endereço registrado, onde encontramos Harley em posse do automóvel. Ele indicou onde o comparsa poderia estar. Felipe, ao notar que estávamos no lugar, ainda tentou empreender fuga, mas conseguimos interceptá-lo”, explicou Bacarin.

De acordo com o delegado, Felipe ainda tentou enganar a equipe de investigação da unidade policial ao tentar se passar por outra pessoa, fornecendo outro nome. A falsidade da informação foi confirmada pela mãe do suspeito. Felipe foi autuado em flagrante por roubo, falsa identidade e resistência à prisão. Já Harley responderá por roubo. Após os procedimentos cabíveis na delegacia a dupla será encaminhada à Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, na zona Sul da cidade.

Com informações da assessoria