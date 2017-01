Equipe de UBS faz busca ativa para garantir pré-Natal de baixo risco

Uma equipe de profissionais da Unidade Básica de Saúde (UBS) Vicente Pallotti, da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), situada no bairro Praça 14 de Janeiro, zona Sul, realizou na área do Prosamim, a busca ativa por grávidas em fase de pré-natal. A atividade conseguiu identificar mulheres que deixaram de fazer o acompanhamento à saúde com os exames e as consultas médicas necessárias a realização do pré-natal de baixo risco.

No quadro de atraso e abandono às consultas se insere a gestante Tayla dos Santos, 26 anos, moradora no Prosamim, na rua Igarapé de Manaus, Centro. Indagada pela enfermeira da equipe, Nilza Santana, sobre o abandono ao acompanhamento de saúde necessário durante o pré-natal, a gestante justificou que o fato ocorreu em função de uma viagem.

Apesar da redução importante da mortalidade no Brasil nas últimas décadas, um número expressivo de mortes ainda faz parte da realidade social e sanitária do país. Tais mortes ainda ocorrem por causas evitáveis, principalmente no que diz respeito às ações dos serviços de saúde e, entre elas, a atenção pré-natal, ao parto e ao recém-nascido.

De acordo com o secretário de Saúde, Homero de Miranda Leão, o planejamento e a realização de um bom pré-natal, é a garantia de maior segurança à mãe e ao futuro bebê. “Não apenas reduz complicações durante a gestação, mas facilita a atuação dos especialistas na sala de parto, diminuindo as infecções e os riscos iminentes em cada nascimento”, ressaltou o secretário.

Parceria

A atividade de abordagem pela equipe da UBS às gestantes em suas casas foi desenvolvida durante o período da tarde, em parceria com uma turma de profissionais de enfermagem da Pós-Graduação em Obstetrícia da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), sob a coordenação da enfermeira e supervisora, Nilza Santana, do Curso de Especialização em Enfermagem Obstétrica.

No total, o grupo visitou quatro gestantes em casas situadas na área do Prosamim, entre as ruas Tarumã e Leonardo Malcher.

