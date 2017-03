Equipe da Derfd cumpre mandados de prisão por estupro de vulnerável

A Polícia Civil do Amazonas, por meio da equipe de investigação da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), sob o comando do delegado Adriano Felix, titular da unidade policial, cumpriu na tarde de quinta-feira, dia 23, por volta das 16h, mandados de prisão por estupro de vulnerável em nome de Júlio César de Lima Fontes, 35. O infrator foi interceptado em via pública, na Rua Maceió, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul da capital.

De acordo com Adriano Felix, a equipe da Derfd estava em diligência naquela área, em torno de outro caso, no momento em que avistou o homem, em atitude suspeita. Júlio César ainda tentou empreender fuga ao perceber a presença dos policiais civis, segundo o titular da especializada.

“Abordamos Júlio César em via pública. Durante revista ele informou que já havia sido preso. Ao consultarmos o Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp) identificamos, em aberto, dois mandados de prisão preventiva por estupro de vulnerável em nome dele, expedidos em 2014”, declarou a autoridade policial.

Júlio César foi conduzido ao prédio da especializada e em seguida levado para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), onde foi verificado que os crimes cometidos pelo infrator ocorreram em Manacapuru e Iranduba, municípios do Amazonas.

Conforme a delegada Juliana Tuma, titular da Depca, Júlio César será conduzido à Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Manacapuru, município distante 68 quilômetros em linha reta da capital, onde irá prestar depoimento.

No local serão adotados os procedimentos cabíveis. Ao término dos trâmites legais, Júlio César deverá ser conduzido à carceragem da unidade policial, onde irá permanecer à disposição da Justiça.

