Equipamentos de guerra podem ser usados nas revistas dos presídios do AM

Equipamentos já utilizados pelo Exército Brasileiro em missões de paz na Angola e no Haiti e, também, em missões de desminagem humanitária no Equador, Peru e Colômbia podem ser usados no sistema penitenciário do Amazonas. Os objetos, de origem australiana, serão empregados para a garantia da lei e da ordem nas unidades.

A função do Exército Brasileiro, caso venha a ser empregado, será a de inspeção nas instalações carcerárias. Para isso, os militares irão utilizar um detector de minas e metais de emprego em combate.

A utilização do equipamento em um contexto urbano, ou seja, em penitenciárias, exige um “modus operandi” diferente do que normalmente o detector é empregado. Nesse sentido, segundo o chefe do Estado-Maior do 2° Grupamento de Engenharia (2° Gpt E), Coronel Moura Gomes, o ambiente exige que o material esteja com uma boa sensibilidade e o operador muito bem treinado.

Os treinamentos do pelotão de desminagem do Exército, em Manaus, está acontecendo diariamente, com início às 7h da manhã e término ao meio dia. “O Exército sempre está preparado para o emprego, pois nosso adestramento é constante. O que diferencia nesse caso é apenas a simulação do ambiente que, por sinal, já temos uma expertise adquirida no ano passado, quando utilizamos os mesmos equipamentos na ‘Operação Varredura’, em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas”, disse o Comandante Militar da Amazônia, General Antonio Miotto.

