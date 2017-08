Epilepsia pode ser tratada com dieta cetogênica

Dieta reduz bruscamente a quantidade de carboidratos – Divulgação

As dietas restritivas são cada vez mais discutidas e questionadas por sua eficácia. A dieta cetogênica, que tem como proposta reduzir bruscamente a quantidade de carboidratos e aumentar consideravelmente o conteúdo de gorduras, mantendo a ingestão adequada de proteínas, é um dos exemplos comumente tratados apenas para a perda de peso. No entanto, para pessoas com epilepsia, pode ser recomendada como uma linha de tratamento para o controle de crises, desde que compatível com quadro do paciente e com acompanhado médico adequado.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), 30% dos casos de epilepsia não são controlados por meios medicamentosos, dessa forma, a dieta cetogênica é uma das alternativas, sendo uma possibilidade menos invasiva, como uma cirurgia, por exemplo. Mesmo assim, é necessário ter cautela ao iniciar qualquer procedimento dessa natureza e por isso a relevância de entender a fundo sua atividade no corpo e recomendação do especialista que acompanha o paciente.

Para compreender melhor como a dieta funciona no organismo, Letícia Sampaio, doutora em neurologia infantil pela Universidade de São Paulo (USP), compartilha alguns pontos relevantes a

serem discutidos.

A dieta é constituída de quatro refeições ao dia

A dieta é constituída de quatro refeições ao dia: café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Conforme a continuidade do procedimento, a quantidade de gordura inserida será aumentada. Todas as refeições devem ser seguidas à risca. Sendo assim, é importante que a alimentação tenha orientação profissional. “Um ponto significativo de se lembrar, é que a dieta cetogênica não oferece as vitaminas e minerais necessários para um funcionamento considerado saudável do organismo. Assim, é muito importante que seja sempre realizada a suplementação com polivitamínicos e minerais”, lembra

a especialista.

É importante ressaltar que a dieta é um tratamento e, para ser executada, é preciso uma análise meticulosa do paciente, até porque existem efeitos adversos, como hipoglicemia, acidose, aumento do colesterol ou refluxo. Dessa forma, pode ser considerado um tratamento multidisciplinar, envolvendo especialistas de diferentes áreas, como neurologista

e nutricionista.

Ainda segundo a especialista, “o procedimento envolve comprometimento e paciência. Cada paciente responde de forma distinta ao tratamento, podendo apresentar resultado em semanas até meses. Outra pergunta comum é sobre o tempo mínimo de duração. Recomenda-se três meses para avaliação do quadro e optar por continuidade ou não”. Normalmente, a dieta não é seguida pela vida toda, sendo mantida por uma média de 2 a 3 anos na rotina alimentar do paciente.

