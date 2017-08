Envolvidos no ‘Caso Oscar Cardoso’ são julgados nesta sexta

A 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus inicia nesta sexta-feira, dia 25 de agosto, o julgamento dos acusados de planejar e executar o assassinato do delegado da Polícia Civil do Estado do Amazonas, Oscar Cardoso Filho. O julgamento está marcado para começar às 8h30, no Plenário do Júri do Fórum Ministro Henoch Reis, e a previsão é que se estenda pelo fim de semana.

Cardoso foi morto por volta das 16h do dia 9 de março de 2014, com 18 tiros de pistola ponto 40 e 9 milímetros, no bairro de São Francisco, zona Sul de Manaus.

Envolvidos no crime

Baseado no Inquérito Policial elaborado pela Polícia Civil, o Ministério Público do Estado do Amazonas denunciou cinco pessoas que teriam envolvimento na morte do delegado: João Pinto Carioca (João Branco), Messias Maia Sodré, Diego Bruno de Souza Moldes, Mário Jorge Nobre de Albuquerque (Mário Tabatinga) e Marcos Roberto Miranda da Silva (Marcos Pará). Entre testemunhas de defesa e acusação, 10 pessoas estão convocadas para depor durante o julgamento. Dentre elas, duas são testemunhas confidenciais.

Videoconferência

Dos cinco réus, apenas João Pinto Carioca será interrogado por meio de videoconferência. O réu está preso na Penitenciária Federal de Catanduvas, no interior do Paraná. Já o réu Marcos Roberto Miranda da Silva, que está preso em Mossoró (RN), será encaminhado para a capital amazonense para participar da audiência. Os demais acusados – Messias, Diego Bruno e Mário Jorge -, estão em unidades prisionais de Manaus e também serão apresentados pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Amazonas (Seap).

Denúncia contra réus

De acordo com o inquérito policial, contido nos autos da ação penal, no dia 9 de março de 2014, por volta das 16h, no bairro de São Francisco, zona Sul de Manaus, os acusados, de forma planejada, organizada e utilizando armas de fogo, participaram da morte de Oscar Cardoso Filho. Segundo as investigações, ainda conforme os autos, o delegado Oscar Cardoso estava em uma banca de peixe conhecida como Banca do Marcelão, quando um veículo parou e os ocupantes, que seriam João Branco, Marcos Pará, Messias, Maresia e Marquinhos Eletricista, desceram e efetuaram vários disparos contra a vítima, sendo recolhidas no local do crime 22 cápsulas de pistola calibre 40 e 11 de pistola calibre 9 milímetros.

Segundo apurado pelos investigadores, a operação para matar o delegado foi executada com apoio de um outro veículo, um Voyage preto, que seria dirigido por Diego Bruno de Souza Moldes. Após o crime, o primeiro veículo teria sido levado para o bairro do Mauazinho, zona Leste de Manaus, onde foi incendiado. Este carro teria sido cedido pelo empresário Mario Jorge Nobre de Albuquerque, o Mário Tabatinga. A motivação para o crime seria vingança.

Em princípio eram sete acusados da morte do delegado Oscar Cardoso Filho, porém, dois foram mortos no decorrer da instrução do processo: Marcos Sampaio de Oliveira, o Marquinhos Eletricista, e Adriano Freire Corrêa, conhecido com Maresia.

Adiamentos

O julgamento dos acusados de planejar e executar o homicídio do delegado Oscar Cardoso, marcado para esta sexta-feira, deveria ter ocorrido no dia 30 de junho deste ano, mas precisou ser adiado em virtude da não apresentação do réu Marcos Roberto Miranda da Silva, que encontra-se preso em penitenciária federal na cidade de Mossoró (RN).

O adiamento do mês de junho foi o quarto do Júri relativo ao caso. O primeiro aconteceu em dezembro de 2016; o segundo, em abril deste ano, estes dois últimos foram por deferimento de pedido da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap). O terceiro, no mês de maio deste ano, devido à determinação para que João Pinto Carioca, o João Branco, participasse da sessão do júri por meio de videoconferência.

Em Tempo, com informações da assessoria

