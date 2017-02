Envolvidos em morte de promotor são presos

Kelly Cristiane Magalhães Seixas, 21, Bruno Coelho Costa, 23, Sebastião Pereira da Cunha, 32, e Douglas Maia Barroso, 22, foram presos em flagrante por suspeita de envolvimento na morte do promotor de justiça aposentado, Paulo Cardoso de Carvalho, 66, ocorrida no dia 20 de janeiro deste ano. O bando foi apresentado na tarde desta quinta-feira (16), na sede da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD).

Conforme o titular da especializada, Adriano Felix, Sebastião, que foi preso pela quinta vez, foi o responsável pelos disparos contra a vítima.

“O objetivo da quadrilha era roubar o veículo e a casa da vítima. O Sebastião foi quem disparou contra o promotor”, explicou.

Na delegacia, Sebastião explicou que matou a vítima por legítima defesa. “Eu fui roubar e ele queria sacar uma arma para me matar. Antes ele do que eu”, disse.

Já a desempregada Kelly Seixas, alegou necessidades financeiras. “Me prometeram uma quantia da divisão do roubo, mas me dei mal e agora nem sei o que pode acontecer comigo e com meus filhos”, lembrou a mulher grávida de 3 meses.



Luís Henrique Oliveira

EM TEMPO