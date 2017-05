Envidraçar sacadas exige cuidados e medidas para garantir vida útil de materiais

É comum as pessoas se preocuparem apenas com a parte estética ao decorar os cômodos da casa, porém, na hora de contratar a instalação de alguns itens é imprescindível se atentar a questões que vão muito além do visual. É o caso do envidraçamento de sacadas, que se não for feito da maneira correta, pode provocar acidentes.

Segundo o gerente de produtos da Barra Vento (www.sistemabarravento.com.br), empresa especializada em soluções para envidraçamento de sacadas, Fernando Bolsanello, antes de contratar o serviço é preciso analisar alguns pontos importantes.

Antes de contratar o envidraçamento da sacada de um condomínio, é imprescindível checar com o síndico do local quais as regras para esse tipo de serviço. “Não é todo prédio que possui estrutura para receber o envidraçamento da sacada, principalmente quando falamos em construções antigas. Por isso, o aval de um engenheiro técnico é essencial para não haver danos ao prédio e nem comprometer a segurança dos moradores ou de quem passa na rua”, observa Bolsanello.

Avaliar a segurança, estrutura e qualidade com que o material foi desenvolvido é primordial para garantir a durabilidade do serviço e a segurança dos moradores.

“Já vi muitos casos de pessoas que acabam contratando o serviço por um preço mais baixo e se arrependem depois. Estamos falando de um produto que envolve questões que vão além da estética. A segurança precisa estar em primeiro lugar”, reitera.

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) possui diversas regras para todos os sistemas de envidraçamento de sacada. O ideal é pedir para a empresa contratada apresentar o certificado para confirmar que presta serviços disponibilizando produtos dentro dos requisitos de regulamentação e segurança.

Checar a garantia do produto é imprescindível antes de assinar o contrato. Fernando Bolsanello conta que essa é uma informação que precisa estar bastante esclarecida, pois muitas empresas trabalham com sistemas exclusivos, que não permitem manutenção ou assistência de outras empresas.

EM TEMPO