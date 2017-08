Entreposto da ZFM no Espírito Santo busca empresas em Manaus

Armazéns gerais da Terca no ES-foto: Divulgação

Uma comitiva formada por empresários, autoridades e representantes do Governo do Estado do Espírito Santo visitará Manaus entre os dias 28 e 1º de setembro. O grupo irá apresentar as vantagens e os ganhos logísticos para as empresas e o estado do Amazonas nas operações do novo entreposto da Zona Franca de Manaus (ZFM) localizado no estado do Espírito Santo.

No dia 29, às 11h, a comitiva capixaba participará de uma coletiva de imprensa no Hotel Caesar Business Manaus, seguido de um almoço com os jornalistas, para explicar as novidades.

Entreposto no Espírito Santo

O entreposto fica nas instalações do Terca – empresa de armazenagem vencedora da licitação para receber os produtos da ZFM e situada na cidade de Cariacica, na Região Metropolitana de Vitória, a capital capixaba. O início das operações do entreposto está previsto para o mês de outubro.

Dentre os participantes da comitiva estarão o secretário de Estado de Desenvolvimento do Espírito Santo, José Eduardo de Azevedo; o secretário de Estado de Logística, Transporte e de Comércio Exterior, Neucimar Fraga; o secretário-chefe da Casa Civil, José Carlos da Fonseca; e o superintendente do Terca, Sidemar de Lima Acosta.

O grupo será recebido por representantes da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (FIEAM), do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (CIEAM) e da Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), no dia 30 de agosto, em um evento às 17h, na sede da FIEAM, que também reunirá empresários da ZFM e poder público.

Apresentação

Entre os dias 28 de agosto a 1º de setembro, integrantes da equipe comercial do Terca farão visitas a potenciais clientes em Manaus, com o objetivo de apresentar as vantagens na utilização do entreposto capixaba para destinar seus produtos para os estados do Sudeste, outras regiões do País ou mesmo à exportação.

De acordo com a assessoria, o entreposto no Espírito Santo possui competitividade, com destaque para a localização geográfica favorável. Está próximo aos principais mercadores consumidores, encontra-se a 15 quilômetros do Aeroporto de Vitória (Eurico Sales) e a 24 quilômetros do Complexo Portuário da Grande Vitória, um dos principais pontos de entrada e saída de produtos do País e que permite o transporte por navegação de cabotagem. Também tem facilidades no escoamento rodoviário, pois a região é cortada pela BR 101 e está próxima à BR 262.

Preços

Segundo o superintendente do Terca, Sidemar de Lima Acosta, a empresa tem se reunido com companhias interessadas em realizar o transporte dos produtos fabricados no Amazonas a preços mais competitivos, a fim de tornar o entreposto capixaba mais atrativo, quando comparado aos de outros estados. O Terca já iniciou o processo de seleção para contratação de funcionários para a operação inicial do entreposto, que conta com um armazém de 11.500 metros quadrados construído.

“Estamos dialogando com o Governo do Estado do Espírito Santo e com empresas capixabas de transportes de cargas para tornar a nossa armazenagem mais vantajosa para os empresários da Zona Franca de Manaus através de uma negociação diferenciada”, destacou.

Uma das vantagens para a escolha do entreposto capixaba pelas indústrias amazonenses é a suspensão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na saída do produto de Manaus e enquanto este permanecer armazenado em solo capixaba.

“O ICMS só será pago quando os produtos vendidos deixarem o entreposto. Essa postergação do pagamento dará mais fôlego para a produção na Zona Franca de Manaus. Também é importante lembrar que esse ICMS será todo destinado ao estado do Amazonas”, destaca o superintendente do Terca, Sidemar de Lima Acosta.

O empresário afirma ainda que a posição estratégica do entreposto e a agilidade do Terca nas tomadas de decisões e operações agilizarão os processos de entrega.

EM TEMPO, com informações da assessoria

Leia mais:

Novo entreposto da Zona Franca, em Santa Catarina, pode trazer até 40% de economia em logística para empresas do PIM

Entrepostos da ZFM vão ser fiscalizados pelo TCE

Gestora de entreposto da ZFM em Santarém será escolhida em março