Entregadores de pizza são baleados por dupla em moto na Zona Oeste

Três entregadores de pizza, identificadores como Anderson Medeiros Maia, 22, Yan Lucas de Vasconcelos Oliveira, 20, e Alisson Silva de Oliveira, 27, foram baleados na noite dessa quinta-feira (25), na rua Ary, bairro Vila da Prata, na Zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações da 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), dois homens até o momento não identificados, que estavam em uma motocicleta de placa não informada, abordaram as vítimas e efetuaram os disparos.

Ainda conforme a polícia, Anderson foi atingido com dois tiros nas costas, Yan Lucas, com um tiro de raspão na costela, e Alisson Silva foi ferido também com um tiro de raspão no ombro.

As vítimas foram socorridas e levadas pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul da cidade. A polícia não soube informar qual a motivação do crime.

O caso será registrado no 21º Distrito Integrado de Polícia (DIP), responsável pela área de onde ocorreu o fato.

Por equipe EM TEMPO Online