Entregador de pizza morre em grave acidente na Avenida do Turismo

O entregador de pizza, Marcos Santos de Araújo, 38, morreu após colidir com o motociclista Renato de Oliveira Ferreira, 32, em um grave acidente de trânsito na noite desta sexta-feira (13). O acidente ocorreu por volta de 20h30, na Avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com a Polícia Civil, Marcos pegou a contramão da via ao tentar entrar no Condomínio Residencial Nascentes do Tarumã. Nesse momento, ele acabou colidindo com Renato. O entregador de pizza veio a óbito no local.

Renato de Oliveira foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com ferimentos graves para o hospital da Zona Norte.

Outra pessoa identificada apenas como João, que estava na garupa do entregador de pizza, também foi encaminhado para a unidade de saúde.

Raphael Tavares

EM TEMPO

