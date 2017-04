Entregador de pizza é morto com onze tiros no Parque Dez

O entregador de pizza, Adenilson Silva Pacheco, 19, foi morto na madrugada deste domingo (30), com 11 tiros, enquanto bebia com um grupo de amigos. O crime aconteceu em um posto de combustível, localizado na avenida Grande Otelo, bairro Parque 10 de novembro, Zona Centro-Sul.

Aa mãe da vítima, Edna Silva, 43, contou que testemunhas disseram que Adenilson estaria escutando música e bebendo com amigos, que não tiveram os nomes revelados. Em determinado momento, ele teria ido até o porta malas do carro pegar um objeto quando foi surpreendido por um homem, ainda não identificado, que chegou em uma moto. O assassino aproveitou que a vítima estava de costa para disparar os tiros que atingiram a cabeça, o tórax e os braços.

Adenilson que morreu ainda no local da execução, foi abandonado no posto logo após o ocorrido, pelos supostos amigos que estariam com ele. Edna comentou que até o fim da manhã deste domingo, ainda não tinha localizado nenhuma pessoa que estava no momento do crime, para colher depoimentos que pudessem levar até o assassino do filho. Funcionários do posto também não quiseram falar com a família sobre o fato.

A mãe disse ainda que não tem noção do que poderia ter motivado o crime, uma vez que o filho não tinha inimizade com ninguém, era trabalhador, não tinha envolvimento com tráfico e nem passagem pela polícia.

” As informações estão todas desencontradas. Uma pessoa fala uma história, outra já conta tudo diferente. Sei que ele estava com uns amigos bebendo no posto. A música que estava tocando no carro parou e ele foi trocar o CD. Neste momento ele ficou de costa e abaixado. Um cara passou de moto ao lado dele e começou a disparar. Foi uma correria. Não ficou um no local para contar o que de fato aconteceu. Não sei quem eram essas pessoas que estavam com ele, pois até agora ninguém me procurou. Fica esse mistério no ar”, disse.

Dona Edna revelou que nos próximos dias irá solicitar as imagens do sistema de câmeras de segurança do posto para tentar identificar os autores dos disparos. “Como não tenho nenhuma informação, nem dos amigos dele e nem da polícia, vou solicitar as imagens do posto para ver se consigo algo consistente para contribuir com as investigações. Quem viu crime não vai querer depor. Então só posso contar com as imagens”, concluiu.

Uma amiga identificada apenas como ‘Adriana’, descreveu Adenilson como um rapaz tranquilo, brincalhão e queridos por todos do bairro onde morava. “Ele não era envolvido com nada, não tinha desavença com ninguém. Todo mundo gosta dele no Shangrilá. Ele não estava nem namorando para dizer que o crime pode ter sido por ciúmes. Todo mundo ficou surpreso com a morte dele”.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro (DEHS), localizada na Zona Leste.

Gerson Freitas

EM TEMPO