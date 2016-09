‘Entre o metal e os clássicos’: novos ambientes voltados para o rock’n roll surgem em Manaus

Quem gosta de curtir um bom rock’n roll opção é o que não falta na cidade de Manaus. Além das casas já consolidadas na capital, novos locais foram lançados recentemente neste segmento. Os ambientes variam desde o estilo do rock contemporâneo aos clássicos dos anos 80.

O Galpão do Rock, localizado no bairro Aparecida, é um bar temático para moto clubes. Inaugurado em julho, mês que é comemorado o dia mundial do rock. A casa funciona de quarta a sábado, a partir das 21h, e apresenta bandas de rock local.

O empresário, Ildelfonso Brelaz, adiantou que a casa, atualmente, trabalha com um projeto de seleção de bandas autorais.

“No cenário local, a banda autoral não tem muito espaço, e ela tem um público muito bom. Nossa ideia é fazer com que seja criado esse espaço de apresentação, pelo menos duas vezes por mês”, contou ele.

Nesta sexta-feira (30) quem visitar a casa poderá prestigiar apresentações de quatro bandas locais: Saloon Rock, Capim de Palheta, Dopadona e Ambrisia. “A entrada é liberada, o que queremos é manter a casa como opção de mais um pub na cidade. Pretendemos também, além de abrir espaço para bandas locais, receber bandas nacionais e até internacionais, porque temos toda uma estrutura para isso”, conta Brelaz.

Mas, quem prefere ouvir os clássicos do rock’n roll, blues & jazz e Música Popular Brasileira (MPB) pode desfrutar da sessão de vinil do Bar do Braga, no bairro Adrianópolis. A casa tem um acervo com 700 discos. O cliente também tem a opção de levar o seu disco e ouvir no local.

“É um ambiente diferenciado em Manaus. As pessoas que trazem o vinil têm prioridade para ouvir”, conta o empresário Felipe Braga.

O Bar do Braga já tem seis anos, funciona de terça a sábado, a partir das 15h. A casa também promove a festa “Vinil Rock Live”, no momento o bar ainda define a data da próxima edição, o evento revela novas bandas locais com músicas autorais.

“Selecionamos bandas de rock autoral, a ideia é atrair as bandas novas e conhecidas também”, disse Braga.

Já o Bar do Canalhas, localizado no bairro Nova Cidade, funciona em um local a céu aberto. Inaugurado em maio deste ano, no local se apresentam bandas autorais que contemplam todos os estilos de rock, desde os clássicos até o new metal. A casa funciona de quarta a sábado, a partir das 19h. No domingo, o bar funciona mais cedo, às 16h.

“É um ambiente aconchegante, o nosso público gosta bastante. Bandas ao vivo apresentam-se, principalmente, nos fins de semana, com exceção desse, por conta das Eleições que acontecem no domingo”, conta o empresário Kenny Vieira.

Rock Amazonense

O blog Rock Amazonense, lançado em 2013, traz as novidades do universo do rock’n roll, principalmente no cenário manauense. Na página, é possível encontrar bandas autorais locais e dicas de casas noturnas.

“No blog, é possível encontrar mais informações sobre as bandas manauenses, e também da Região Norte. Eu coloco sempre eventos que acontecem em Manaus no segmento do rock, além de lançamentos de CD e single”, conta o blogueiro Rafael Vieira.

Sobre o cenário do rock, em Manaus, o blogueiro observa que anda parado. Ele conta que mesmo com eventos com entrada gratuita o público não comparece.

“Eu fiz uma turnê, recentemente, com um amigo e visitamos todos os eventos gratuitos e pagos em Manaus, não tinha público. As bandas eram conhecidas e muito boas e poucas pessoas foram prestigiar”, contou Vieira.

Um dos fatores que pode estar contribuindo para a baixa procura pode ser a crise econômica, conta Vieira. De acordo com ele, o cenário econômico desfavorável no país tem influenciado diretamente na música.

“A galera não tem dinheiro e pode não ir por conta disso, mas creio que também seja a comodidade do público. Eu acredito que para melhorar esse cenário é preciso que mais pessoas apoiem esse movimento do rock em Manaus, prestigiando”, afirma o blogueiro.

Roteiro

O blogueiro, Rafael Vieira, traçou um roteiro com os principais bares de rock para visitar em Manaus. A casa mais famosa da cidade, o Porão do Alemão, na Ponta Negra, funciona de quarta a sábado, a partir das 21h. O The Beer Elvi’s Pub fica aberto de terça a domingo a partir das 17h.

“O ambiente é agradável e bem cuidado, contando com música ao vivo de vários gêneros e de ótima qualidade”, conta o blogueiro.

Já o Jack’n’Blues Snooker Pub, no Vieiralves, funciona de terça a sábado e apresenta não somente o rock, mas também blues, jazz e soul.

Por Esterffany Martins