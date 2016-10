Entre grandes nomes e novas promessas, Big Way Fight promete agitar Manaus no sábado

O Big Way Fight comemora a sua edição de número 10 no próximo sábado (22), a partir das 19h, na Arena Amadeu Teixeira, Zona Centro-Oeste de Manaus. O evento vai contar com uma mega estrutura e colocará no octógono os maiores lutadores de MMA de Manaus, como DeigrisonJacarezinho, Jadson Morais, Jeferson Santos, Wellington Lopes, Jhonnys Nobre, Jackson Velasco, Cláudio Feitosa, Fernando Cachorrão, Joice Tabosa, Joicemara, entre outros. Serão ao todo 16 super lutas de MMA que prometem fazer história.

Luta principal

Na luta principal, Deigrison “Jacarezinho” vai encarar Jadson Morais na disputa pelo cinturão interino. Jacarezinho vem de uma sequência de quatro vitórias, todas por nocaute no primeiro round. Seu oponente, Jadson possui um cartel de nove lutas, sendo cinco vitórias, três derrotas e um no contest.

Co-main event

No co-main event do card, Jeferson Santos (Peninha Fight) terá pela frente Wellington Lopes. Jeferson é cru preto de muay thai e possui um cartel de 15 lutas de MMA, sendo 12 vitórias e três derrotas. Entre as vitórias alcançadas estão o cinturão do Amazon Combat e o cinturão do It´s Time Combat. No K-1 foram 12 lutas e 12 vitórias, dos quais, apenas um combate passou do primeiro round.

Duelo entre lutadores invictos no MMA

Outro duelo bastante aguardado pelo público será entre os lutadores Jonnhys Nobre e Jackson Velasco. Os atletas estão invictos no MMA e tem o mesmo objetivo, nocautear.

O atleta da Mutação, Jonnhys Nobre, 22, vai fazer a terceira luta no MMA e busca a terceira vitória. O lutador possui ainda cinco lutas no muay thai, tendo conquistado quatro vitórias na modalidade de luta.

“Estou confiante nesta vitória, treinando muito forte para poder dedicar a vitória ao meu filho Aquiles que acabou de nascer. Espero que o Jackson venha bem preparado, porque eu estou super preparado, essa luta não vai passar do primeiro round, ele vai cair”, declarou Jonnhys.

O oponente Jackson Velasco (Of MMA /CT Bruno Cilla), também invicto no MMA, vem de quatro vitórias, sendo quatro nocautes. O atleta revela que treina três vezes ao dia e o objetivo é acabar a luta no primeiro round.

“Meu pensamento está em nocautear no primeiro round, vou acabar essa luta rápido”, disparou Velasco.

Luta feminina

A luta feminina está sendo aguardada com grande expectativa pelo público. A atleta JoiceMara, que participou recentemente de um evento de MMA local e carimbou seu nome entre as melhores lutadoras do Amazonas, vai enfrentar a dura Joice Tabosa, que também possui muita experiência e está treinando firme para representar bem sua equipe no duelo. As duas já lutaram um evento de K-1, onde Tabosa venceu JoiceMara.

Os ingressos

Os ingressos para o Big Way Fight 10 podem ser adquiridos ao preço de R$ 10 arquibancada, cadeira vip R$ 30 e camarote R$ 100, no consultório Odontológico Jesse Paes (Alvorada 2), Ótica Vieira (Centro) ou pelo site www.guicheweb.com.br.