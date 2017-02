Entidades recebem ações solidárias no fim de semana

Neste sábado (18) e domingo (19), mais oito instituições filantrópicas de Manaus receberão ações do grupo de voluntários da empresa Samsung Eletrônica da Amazônia, com atividades recreativas, doações, reformas e pequenas intervenções nos ambientes. A programação faz parte do Mês do Voluntariado, realizado em fevereiro, e que deverá alcançar, este ano, 20 entidades, beneficiando mais de mil pessoas. O Mês do Voluntariado é uma das ações inseridas no programa de melhorias da fábrica – Programa GWP (Great Work Place).

Os voluntários da Samsung estarão nas instituições Lar da Dona Wal (de 8h às 11h); Sociedade Pestalozzi do Amazonas (de 8h30 às 12h); Lar Batista Janell Doyle (de 8h às 12h); Projeto Nandinho (de 8h às 12h); Abrigo Moacyr Alves (de 9h às 12h); Abrigo Monte Salém (de 9h às 15h); e Centro Social Caminho Seguro (de 14h às 17h). No domingo (19), as ações acontecerão na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Manaus (Apae), de 9h às 11h.

Além das entidades já citadas, as ações de voluntariado incluem a Aldeia SOS, Associação de Apoio a Criança com HIV – Casa VHIDA, Associação Educacional e Beneficente Pão da Vida – NACER, Casa do Idoso São Vicente de Paulo, Lar Fabiano de Cristo e Casa da Criança, entre outras.

A empresa ressalta que essas ações concretizam os objetivos de cidadania corporativa da Samsung, criando mudanças positivas para as pessoas ao redor do mundo e promovendo a vida positiva.