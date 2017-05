Entidades da PM convocam Assembleia Geral nesta quarta

Diante da declaração do Governador José Melo na noite dessa terça-feira(2), a respeito das promoções da Polícia Militar do Amazonas e escalonamento da Polícia Civil do Amazonas, na qual ele afirma que no mês de junho resolverá essas questões usando o dinheiro da repatriação, a Associação de Cabos e Soldados(ACS), Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Amazonas e a Associação dos Subtenentes Sargentos e Oficiais da Administração da Policia e Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, convocaram uma assembleia geral para esta quarta-feira, às 19h, no Clube dos Oficiais, para discutirem o que a categoria irá fazer a partir de agora.

De acordo com Cabo Igo Silva, presidente da Associação de Cabos e Soldados(ACS), esta assembleia foi convocada justamente para levantarem as questões ainda não resolvidas pelo governo.”Nessa reunião estaremos reunidos com a categoria e vamos ver não apenas a situação das promoções, mas três data base em atraso que não é dada desde 2015, o auxilio moradia para o policial do interior com mais de 18 anos congelado, auxílio alimentação fixado em 5 reais e que não atende a demanda do policial, entre outros assuntos”.

Já para o presidente da Associação dos Subtenentes Sargentos e Oficiais da Administração da Policia e Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, 1º Sargento da Reserva, Francisco Pereira da Silva, não está descartada um possível aquartelamento. “Como não podemos fazer uma paralisação como protesto, podemos fazer um aquartelamento”.

Para o Major Emerson Figueiredo, presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Amazonas, o governo empurrou mais uma vez as promoções e ainda parcelou o retroativo em 36x a partir de janeiro. “Estamos nos reunindo para que os associados das três entidades debatam e definam o que será feito a partir de agora. Queremos que o Policial e Bombeiro Militar decidam o que poderá ser feito”.

O Major informa ainda que essa reunião não se trata de um movimento grevista, até porque não podem e nem devem deixar a sociedade sem os serviços da polícia e dos bombeiros. “Queremos apenas demonstrar ao governador que ele precisa ouvir a tropa”, conclui.

Bruna Chagas

EM TEMPO