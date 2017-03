Entidades auxiliam na declaração do IRPF

Os contribuintes que ainda vão fazer a declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2017, no Amazonas, e que possuem dificuldades na hora de preencher os dados, poderão contar com apoio técnico gratuito para ficar em dia com o fisco federal.

Para ajudar essas pessoas, o Conselho Regional de Economia (Corecon-AM) montará um plantão na sede da entidade a partir da primeira semana do mês de abril.

Segundo o presidente do Corecon-AM, Nelson Azevedo, tradicionalmente, a entidade coloca à disposição do público dois economistas que se propõem a trabalhar de forma voluntaria nos atendimentos de pessoas que possuem dúvidas no momento da declaração. “Vamos fazer o atendimento, em especial, para as pessoas físicas, orientando e fazendo a declaração para elas”, disse.

Nelson Azevedo explicou que os horários para os atendimentos estão sendo estudados, uma vez que, em eventos anteriores, o público foi bem acima do esperado. Entretanto, para ajudar na orientação das pessoas que vão fazer a declaração, o economista afirmou que as iniciativas de outras instituições devem ajudar na grande demanda de pessoas que pretendem tirar as dúvidas sobre o procedimento de prestação de contas com a Receita Federal.

Além do Corecon-AM, Nelson Azevedo disse que o Conselho Regional de Contabilidade (CRC-AM) deve sinalizar um evento com o mesmo propósito de orientação ao público. “O prazo é até o fim do mês de abril, então, pretendemos atender o máximo de pessoas ao longo desse período”, contou.

Para o gerente de loja Marcos Printes, 38, a disponibilidade de atendimentos e esclarecimentos de forma gratuita para a declaração do Imposto de Renda é uma alternativa que deve ajudar as pessoas que ainda têm dúvidas sobre o procedimento correto de prestação de contas com o Fisco Federal.

O gerente explicou ainda que deverá procurar umas dessas instituições para ficar quite com a Receita Federal. “Nos anos anteriores, eu fiz a declaração em uma lan house, mas, agora, com a possibilidade de fazer o procedimento de forma gratuita e ainda receber uma orientação, sem contar que vou economizar uns trocados, vou procurar uma dessas instituições para fazer a minha declaração do Imposto de Renda”, revelou Marcos Printes.

