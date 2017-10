Entenda os motivos para Amazonas não adotar o horário de verão

No próximo domingo, começa a funcionar o horário de verão em dez Estados do Brasil e o Amazonas é uma das federações, em que a alteração não entra em vigor. Isso ocorre, porque a região está próxima da Linha do Equador, local com mais incidência solar do que as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que adotarão a mudança, por terem dias mais longos entre outubro e fevereiro.

Durante o horário de verão, o sol nasce mais cedo e se põe mais tarde nestes locais. Por isso, adiantar os relógios em uma hora, torna possível aproveitar a maior incidência de luz solar e economizar energia elétrica. No Brasil, o Estado mais afetado pela modificação de fuso-horário é o Acre, com uma redução de três horas, em relação ao horário oficial de Brasília.

Sobre o assunto, o economista e professor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Francisco Assis Mourão, explica que, quando o sistema de fuso horário era adotado pelos Estados das regiões Norte e Nordeste, o benefício econômico gerado era muito pequeno se comparado ao transtorno gerado na vida da população amazonense.

“No Amazonas não adiantava adotar o horário de verão e fazer com que o trabalhador acordasse mais cedo para utilizar um sol que ainda não havia nascido”, conta ele, completando que ainda hoje, a economia de energia gerada pelo horário de verão corresponde a uma média de apenas 3% a 4% do valor total gasto durante o ano.

O historiador e professor do Ensino Médio, Alessandro Lima relembra que o Estado do Amazonas teve o horário de verão descontinuado em 1989, por decisão do então governador, Amazonino Mendes (PDT). Ele conta que na época, quem melhor se adaptou a essa medida foi o Polo Industrial de Manaus (PIM). No entanto, o comércio da cidade, não registrou aumento significativo na economia.

Ele destaca que, nos anos 1980, o Estado ainda passava por problemas de distribuição de água e energia elétrica. “Isso fez a população acreditar, por um tempo, na eficácia do horário de verão”, informou Alessandro, ao reforçar que com o passar dos meses, as empresas notaram um aumento no consumo de energia.

Extinção

No dia 24 de setembro, o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Romeu Rufino, avaliou que a aplicação do horário de verão para gerar economia de energia no Brasil não se justifica mais. O governo analisa, ainda, a manutenção ou encerramento do horário de verão.

Estudos sobre a viabilidade da manutenção do horário de verão, que abrange nove estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, além do Distrito Federal (Brasília), estão sendo conduzidos no âmbito do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), que reúne diversos órgãos governamentais ligados ao setor elétrico.

As pesquisas apontam para o fato de que a adoção da hora adiantada não resulta mais em economia de energia, uma vez que a temperatura é quem determina o maior consumo de energia e não a incidência da luz durante o dia. De acordo com o Operador Nacional do Sistema (ONS), atualmente os picos de consumo ocorrem no horário entre 14h e 15h, e não mais entre 17h e 20h.

